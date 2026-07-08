Conmoción en Junín por un femicidio: un hombre mató a una mujer y secuestró a su hija de siete años

Un femicidio seguido de rapto sacudió a la ciudad bonaerense de Junín. Un hombre de 36 años, identificado como Sebastián Daniel Bonafe, fue detenido este martes tras asesinar de un disparo a Mercedes Errapan, de 32 años. Tras cometer el crimen, el agresor secuestró a la hija de la víctima, una niña de 7 años de la que además era padrino, y escapó durante varias horas hasta ser localizado en la localidad de Pergamino.

La causa fue recaratulada como femicidio seguido de rapto y quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Junín.

El hallazgo y la macabra carta del agresor

Todo comenzó cerca de las 10 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle Iberlucea. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a Errapan sin vida, tendida boca abajo en el baño y con un disparo en la nuca. En un primer momento, la Policía demoró preventivamente a Jonathan Videla, actual pareja de la víctima, aunque la investigación dio un giro rápido gracias a los registros fílmicos.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia de los hechos. A las 5.07 de la mañana, Videla salió de la vivienda para ir a trabajar. Apenas cuatro minutos después, a las 5.11, las cámaras captaron a Bonafe saltando el paredón de la casa e ingresando al inmueble con una campera negra y la capucha colocada. Cerca de las 7.57, el sospechoso fue registrado escapando del lugar a pie junto a la menor.

Con esa evidencia, personal de la DDI Junín allanó de urgencia el domicilio del acusado. En el lugar, los investigadores secuestraron el teléfono celular del sospechoso y una carta manuscrita que revelaba la premeditación del hecho.

“Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, confesó el atacante en el escrito -según reveló Infobae-, donde además detallaba la ruta de escape planificada por caminos de tierra hacia La Pampa.

Gentileza Infobae.

Rescate de la menor tras la Alerta Sofía

Ante la desaparición de la niña, la fiscalía solicitó la activación inmediata de la Alerta Sofía. El seguimiento a través de cámaras determinó que Bonafe circulaba en moto por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado (partido de Rojas), con la niña como acompañante. Posteriormente, ambos hicieron dedo y fueron trasladados por un docente hasta el centro de Pergamino.

Un operativo cerrojo desplegado por la DDI Pergamino logró ubicarlos horas más tarde. Al advertir la presencia policial, Bonafe ingresó junto a la menor a un cañaveral y le apoyó un arma blanca sobre el cuello mientras amenazaba con matarla.

Tras varios minutos de extrema tensión y negociación, los efectivos lograron convencer al acusado de que depusiera su actitud, logrando reducirlo y rescatar a la niña sana y salva.

Sebastián Daniel Bonafe, detenido por el femicidio y rapto de una menor en Junín de los Andes.

El prontuario por grooming y violencia de género del sospechoso

El femicidio sacó a la luz un grave historial de violencia por parte del detenido, quien ya acumulaba múltiples denuncias previas en su contra.

Apenas unas semanas antes del crimen, el 16 de junio, Errapan había concurrido a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciar a Bonafe. La víctima manifestó que el agresor había ingresado al baño y había filmado con un celular a su hija de siete años, por lo que solicitó una orden de restricción. A raíz de esta denuncia por grooming, el domicilio de Bonafe había sido allanado por la Policía Federal el pasado viernes 3 de julio.

El expediente judicial revela que el detenido también registraba otros antecedentes violentos. En mayo de 2021, su cuñado lo denunció tras presentarse en su vivienda, insultar a la familia y agredirlo físicamente.

Luego, en febrero de 2022, su cuñada lo denunció por lesiones leves y amenazas luego de ser golpeada en su domicilio.

Por último, en enero de 2024, fue denunciado por una compañera de trabajo por violencia de género, tras agredirla verbalmente y provocarle lesiones en una panadería.