La odisea de María Corina Machado de Venezuela rumbo a Oslo: una peluca, un disfraz, viaje marítimo y vuelos

La líder de la oposición, María Corina Machado, afirmó este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder ir a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz. Se conocieron algunos detalles de su viaje rumbo a Noruega que incluyó el uso de una peluca y un disfraz.

La odisea de María Corina Machado de Venezuela a Noruega

Se trató de una odisea, según dijeron personas cercanas a su entorno. La líder opositora se negó a dar detalles de cómo llegó a Noruega, pero agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy”.

Según dijo el Wall Street Journal, el itinerario de Machado comenzó el lunes por la tarde, cuando, con una peluca y un disfraz, comenzó su huida de Venezuela. A lo largo de diez horas, pasó por diez controles militares.

Después fue por vía marítima rumbo a Curazao. En paralelo, dos aviones F18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela.

Luego, la líder venezolana se subió a un avión privado Legacy 600. La aeronave partió del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka hacia el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, en Curazao. Después tuvo una escala técnica en Maine (Estados Unidos) y emprendió de allí la última etapa con un vuelo de más de seis horas hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen.

A Machado no se le había visto desde enero, por eso su reaparición generó expectativas.

Machado dijo cuándo volverá a Venezuela



La opositora y nobel de la paz venezolana, María Corina Machado, dijo el jueves en Oslo que volverá a su país se den «las condiciones propicias» de seguridad y que quiere aprovechar ahora un espacio para estar con sus hijos.

Ante las múltiples preguntas sobre sus planes tras salir de Venezuela y acudir a Noruega para el Nobel, la rival del presidente Nicolás Maduro afirma que «toma un día a la vez».

«Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que están las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible», subrayó.

Cansada pero contenta, Machado, de 58 años, llegó poco después de la medianoche del jueves, horas después de que su hija Ana Corina Sosa Machado recibiera el galardón en su lugar.

En sus primeras apariciones públicas desde enero, la opositora venezolana celebró durante la mañana del jueves tres encuentros protocolarios, con prensa y con los cientos de seguidores que viajaron a Oslo.

Ante la interrogante sobre su próximo destino, Machado dijo que está «recibiendo varias invitaciones». «Pero para ser absolutamente sincera, me lo estoy tomando día a día», agregó.

Contó que quiere dedicar unas horas a colegas, amigos y con sus hijos. Y «debería hacer una o dos visitas al médico porque, ya sabes, más de año y medio con cosas que debería ocuparme», añadió la galardonada, quien vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad.

En la capital noruega ha estado rodeada por sus tres hijos, sus tres hermanas, su madre que se desplaza en silla de ruedas, y otra gran cantidad de figuras de la política, cultura y amigos venezolanos en el exilio.

AFP y AP