Javier Milei regresa al país: suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei suspendió su agenda oficial en Noruega y regresa a la Argentina, tras su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. La ausencia de la venezolana María Corina Machado en el evento principal, quien arribaría más tarde, fue un factor determinante en la modificación del itinerario presidencial.

La decisión implicó la cancelación de encuentros bilaterales previstos con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre, según informó Infobae. Los encuentros con las autoridades noruegas estaban programados con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y económicos entre ambos países.

Aunque Milei asistió a la premiación de la hija de Machado, la propia líder opositora venezolana no pudo estar presente en el evento a la hora pautada. Se especulaba también un posible encuentro del mandatario argentino con Machado y Edmundo González Urrutia, el cual fue descartado.

La tardanza de María Corina Machado se debió a su situación de clandestinidad desde agosto de 2024, cuando se intensificaron las órdenes de captura en Venezuela.

Fuentes estadounidenses informaron que la líder opositora logró salir del país en un barco rumbo a Curazao, en una operación cuidadosamente planificada. Su entorno optó por no divulgar la información hasta que se encontrara fuera de territorio venezolano, buscando garantizar su seguridad.

En un diálogo telefónico con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado expresó su profundo agradecimiento por el reconocimiento a la lucha de su pueblo.

«En persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo», señaló la líder y confirmó que estaba «camino a Oslo», pero que lamentaba no llegar a tiempo para la ceremonia.

Milei vuelve para el inicio de las sesiones extraordinarias

La posición de Milei sobre Venezuela se alinea con la del expresidente estadounidense Donald Trump, reforzando el rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

Recientemente, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación del gobierno argentino, solicitó una «acción inmediata» de la Corte Penal Internacional. Además, exigió la ejecución de órdenes de arresto contra el presidente venezolano y Diosdado Cabello.

El regreso anticipado del jefe de Estado se produce en un momento clave para el Gobierno, con el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Desde el 10 hasta el 30 de diciembre, el gobierno buscará el apoyo legislativo para aprobar proyectos estructurales fundamentales, entre los que se destacan el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas de «segunda generación» como la laboral, impositiva y penal.