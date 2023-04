Lanzaron un artefacto explosivo contra el primer ministro de Japón

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue evacuado ileso el sábado después de que un hombre lanzara un artefacto explosivo contra él mientras hacía campaña en un puerto pesquero del oeste de Japón, informaron las autoridades.

El humo llenaba el aire mientras la policía forcejeaba con el sospechoso antes de derribarlo y los transeúntes gritaban y se apresuraban a escapar.



Un policía resultó levemente herido y Kishida siguió haciendo campaña el sábado, pero la escena caótica hizo recordar el asesinato hace nueve meses del ex primer ministro Shinzo Abe, quien también participaba en una gira de campaña, un hecho que continúa repercutiendo en la política japonesa.



Kishida estaba visitando el puerto de Saikazaki en la prefectura de Wakayama para apoyar al candidato de su partido gobernante en las elecciones locales y la explosión ocurrió justo antes de que comenzara su discurso.



Un hombre joven fue detenido en el lugar, bajo sospechas de haber arrojado el objeto explosivo, informó a los periodistas el secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno.



Matsuno se negó a comentar sobre el posible motivo del ataque o los antecedentes del sospechoso. Dijo que la policía aún está investigando.



Las imágenes de televisión muestran a Kishida de espaldas a la multitud. Su equipo de seguridad de repente señala el suelo cerca de él, y el primer ministro se da la vuelta, alarmado. La cámara gira rápidamente hacia la multitud justo cuando varias personas, incluidos policías uniformados y de civil, convergen hacia un hombre joven que lleva una mascarilla blanca y sostiene lo que parece ser otro dispositivo, un tubo largo plateado.



Mientras se abalanzan sobre el hombre, tratando de quitarle el tubo de las manos, se escucha una explosión cerca de donde Kishida había estado parado. La multitud se dispersa, presa del pánico mientras la policía arrastra bruscamente al hombre.

