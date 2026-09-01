Javier Milei habló de los dichos de Donald Trump sobre las Islas Malvinas: «Pasó algo muy fuerte respecto a la causa»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta revisar la postura de su país respecto de las Islas Malvinas, lo que generó un fuerte impacto.

Al respecto, el mandatario Javier Milei reaccionó y expresó: «Ayer pasó algo muy potente en relación con la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos».

Javier Milei sobre Trump y las Islas Malvinas

El mandatario libertario se refirió a los dichos de Trump, quien se mostró dispuesto a revisar la postura histórica de su país sobre la soberanía de las Malvinas. En declaraciones a El Observador, Milei anticipó que en el encuentro programado de este martes hablará con su Gabinete sobre este mismo tema.

Si bien no profundizó en detalles, el presidente confirmó que el tema forma parte de la agenda de la reunión ministerial.

Al mismo tiempo anticipó que el encuentro tendrá como disparador un artículo del ministro Federico Sturzenegger, quien según lo descrito por Milei, «demuestra con siete variables muy fuertes, una a una, cada una de las mentiras que se dedican a propagar determinados periodistas y determinados medios de comunicación que no quieren que a la Argentina le vaya bien».

Donald Trump sobre las Malvinas

«Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas», declaró el mandatario norteamericano ante la consulta directa de periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La frase constituyó la primera ocasión en la que el líder republicano se expresó sobre la histórica disputa soberana entre la Argentina y el Reino Unido.

La declaración del jefe de Estado ocurrió pocos días después de que el periódico británico The Telegraph revelara que funcionarios del Pentágono amenazaron a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre el archipiélago en caso de no incrementar su presupuesto militar. Al ser interrogado sobre si deseaba un aumento en los compromisos del primer ministro británico, Andy Burnham, Trump manifestó: «El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán».

Desde Casa Rosada, mientras tanto, mantienen la cautela y analizan que las palabras del mandatario norteamericano se encuadran en una estrategia de presión sobre los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y no en un giro formal de su política exterior hacia el Atlántico Sur, según reportaron desde Infobae.