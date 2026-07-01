Los lefebvrianos ordenaron cuatro nuevos obispos sin el aval de León XIV, ¿cisma en la Iglesia Católica?

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación conocida como los «lefebvrianos», ordenó a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del Papa León XIV, por lo que los miembros de la congregación serán excomulgados y sería un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

Luego del hecho, desde Vatican News, el sitio oficiial del Vaticano expresaron que «la túnica de Cristo», aquella que el Pontífice «pedía que ‘no se lacerara’, al final ha sido rasgada».

¿Posible cisma?: el camino que se abre tras la ordenación de lefebvrianos

Se espera que a la brevedad haya una declaración formal de cisma por parte de la Iglesia Católica, indicó Aciprensa. Hasta el momento, una de las expresiones vino desde un editorial de Vatican News, firmado por Salvatore Cernuzio. Menciona que los lefebvrianos hicieron la ordenación a pesar de los intentos de diálogo desde Roma y de las advertencias de no proceder a un cisma, dichas por parte del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y del propio León XIV en la carta de hace dos días.

Los cuatro obispos ordenados este miércoles son: Pascal Schreiber, suizo, de 53 años, ordenado sacerdote en Ecône en 1998; Michael Goldade, originario de Dakota del Norte y criado en Kansas (Estados Unidos); Michel Poinsinet de Sivry, de 42 años, y Marc Happier, de 36 años, ambos franceses.

“Les impusieron las manos, en un acto que conlleva la excomunión latae sententiae, monseñor Alfonso de Galarreta, primer consagrante, y monseñor Bernard Fellay, co-consagrante, es decir, los obispos aún vivos de los cuatro que fueron ordenados el 30 de junio de 1988 por Lefebvre”, concluye lo publicado en Vatican News.

Ayer martes, el papa León XIV había exhortado en una carta a los «lefebvrianos» «con espíritu paterno»que se diera «marcha atrás» en sus intenciones, avisando ‘in extremis’ de una excomunión. Sin embargo, no se dio marchas atrás con la celebración.

Para el Vaticano, consagrar a un obispo sin el acuerdo del papa es un acto de insubordinación directa que conlleva la excomunión automática de los obispos y constituye un «acto cismático».

«Les suplico desde el fondo de mi corazón: ¡reconsideren su decisión!», escribió León XIV en una carta dirigida a Pagliarani, superior general de la Fraternidad.

En su misiva, el papa advirtió que, en caso de cisma, los sacramentos, como el matrimonio o la confesión, administrados por los obispos dejarían de ser reconocidos por la Iglesia Católica.

Qué dijo el superior de los lefebvrianos sobre la advertencia de León XIV

En Suiza, en la sede central de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fue la ceremonia presidida por los obispos de Galarreta y Fellay con el rito de la consagración episcopal. Unas 15.000 personas asistieron.

El superior de la Fraternidad San Pío X, don Davide Pagliarani, dijo en su discurso. «Consideramos que las posibles sanciones o censuras contra este acto no tienen ningún valor», expresó. Además, definió la jornada como «un día histórico» y «una fiesta».

«Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para salvar a la Iglesia», añadió.