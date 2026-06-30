«Vuelvan sobre sus pasos»: el papa León XIV hizo un enérgico pedido a los lefebvristas ante riesgo de cisma

El papa León XIV envió un último llamamiento a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X pidiéndole que cancelarán su plan de consagrar nuevos obispos sin su consentimiento, Calificó la medida como un acto cismático. “Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!”, escribió en una carta dirigida al reverendo Davide Pagliarani, superior de los lefebvristas.

Emitió su petición de último recurso un día antes de la consagración planeada por la fraternidad de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, Suiza.

El papa León XIV advirtió por inminente consagración de lefebvristas

Según el derecho canónico, las consagraciones de obispos sin el aval del papa, constituyen un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica. Conllevará la excomunión automática para los cuatro que la recibirán y para el obispo que administre la consagración.

En respuesta a la carta del papa, Marc-André Mabillard, responsable de medios de la fraternidad, expresó una “gran tristeza por no ser comprendidos por nuestro líder”, y añadió: “No vamos a cambiar absolutamente nada en nuestros planes”.

La ceremonia plantea la primera gran crisis para el papa estadounidense, quien ha subrayado la necesidad de unidad de la Iglesia desde el inicio de su pontificado. Ha trabajado especialmente duro para sanar las tensiones con los católicos tradicionalistas que prefieren la antigua misa en latín, que se agravaron en algunos aspectos durante el pontificado del papa Francisco.

La fraternidad, conocida como la SSPX, fue fundada en oposición a las reformas del Concilio Vaticano II de la década de 1960. Entre otras cosas, el concilio revolucionó las relaciones de la Iglesia católica con otras religiones y con los laicos, y permitió que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de en latín.

En su mensaje, León XIV reiteró la oferta de diálogo del Vaticano y manifestó que seguir adelante con las consagraciones sería contraproducente para los fieles de la SSPX.

“Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos”, indicó.

AP