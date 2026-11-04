Mapa de las elecciones en Estados Unidos: el cambio rotundo que tiñó de azul los bastiones de Donald Trump

El Partido Demócrata ganó el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de Estados Unidos, con un cambio rotundo en el mapa electoral. Según consignó Associated Press (AP), los demócratas ganaron en estados que votaban a los republicanos desde hace décadas, incluso en algunos donde Donald Trump se impuso por más de diez puntos hace dos años.

La tendencia se explica por el malestar de los votantes con los precios altos, la guerra con Irán y las denuncias de corrupción. En la encuesta de AP a los votantes, tres de cada cuatro calificaron la economía como “no tan buena” o “mala”.

Los estados que dieron vuelta en el Senado de Estados Unidos

Así quedó el Senado de Estados Unidos Resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Fuente: AP. Demócratas Republicanos × Ganan los demócratas

Ganan los demócratas Ganan los republicanos

Ganan los republicanos Pasa de republicano a demócrata

Pasa de republicano a demócrata Sin definir: quién va adelante

Sin definir: quién va adelante Sin elección en 2026

Los demócratas necesitaban cuatro bancas netas y le arrebataron siete estados a los republicanos. El golpe más fuerte fue en Texas, donde James Talarico derrotó a Ken Paxton, y en Kansas, donde Adam Hamilton será el primer senador demócrata desde 1932.

El cambio también llegó a Iowa, Carolina del Sur, Ohio, Carolina del Norte y Maine, donde perdió la histórica senadora republicana Susan Collins. En Georgia, el demócrata Jon Ossoff retuvo su banca, mientras que Alaska y Michigan siguen sin definirse.

Cámara de Representantes y gobernaciones: la ola azul se extendió

En la Cámara de Representantes, AP ya proyectó la mayoría demócrata, aunque todavía quedan bancas por definir. El demócrata Hakeem Jeffries queda en camino de presidir la Cámara.

En las gobernaciones, la mayor sorpresa fue Texas, donde Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, que buscaba su cuarto mandato. Trump respondió con la promesa de convertirse en el “Señor Veto” y bloquear las leyes de la oposición, aunque aseguró que aceptará los resultados.