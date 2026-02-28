Máxima tensión en Medio Oriente: Irán respondió a los ataques y apuntó contra las bases militares de Estados Unidos

La tensión en Medio Oriente volvió a explotar. Durante las primeras horas de este sábado se confirmó que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado sobre puntos estratégicos de Irán. La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen Irán que poco después lanzó misiles contra las bases militares estadounidenses.

Irán respondió con misiles y atacó bases de Estados Unidos

Los medios internacionales revelaron que las bases estadounidenses atacadas por Irán son las que se encuentran en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait. Además la agencia iraní Mehr, informó que el régimen amenazó con nuevos ataques.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes fue contundente al afirmar que «cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo«. El mismo medio citado señaló que Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor bases en la región, la de Al Udeid en Qatar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

También se registró una explosión que afectó la zona de Manama, donde se encuentra una base de la Armada de Estados Unidos. Todo sucedió tras la confirmación de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin afirmó mediante un comunicado: «El centro de operaciones de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles. Más adelante proporcionaremos más detalles».

Por su parte las fuerzas armadas israelíes advirtieron: «Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso«. Luego de las detonaciones, la situación de alerta se extendió a Jerusalén, donde se activaron sirenas de ataque aéreo y el ejército israelí detectó múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

La Embajada de Estados Unidos en Manama alertó sobre un riesgo inmediato para los ciudadanos: «Instamos a los ciudadanos estadounidenses en Bahréin a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques», y a su vez confirmó que «el personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra refugiado en sus hogares».

La embajada señaló el peligro presente incluso en escenarios de defensa exitosa, puntualizando que «incluso si el misil o el dron entrante es interceptado, la caída de escombros representa un riesgo significativo». La institución pidió extremar precauciones tras cualquier ataque.

En tanto el Gobierno de Bahréin confirmó un ataque iraní contra un centro de control de la Quinta Flota de la Marina de EEUU, su contingente naval desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe. El Estado condenó los ataques y expresó: «Estos traicioneros ataques, que representan una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, y subraya que “se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios».

Con información de Infobae