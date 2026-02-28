Reacciones del mundo tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán: llamados a la moderación y temor a una guerra regional

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Foto AFP

El ataque de gran escala lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán generó una ola de reacciones internacionales que van desde el respaldo explícito hasta la condena abierta, en medio de una creciente preocupación por el riesgo de una escalada regional en Medio Oriente.

Irán promete responder

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aseguró que el país “responderá con firmeza” a lo que calificó como una agresión. La televisión estatal confirmó que se trató de una “agresión aérea del régimen sionista”, mientras continúan los reportes sobre impactos en distintos puntos estratégicos.

Rusia habla de “catástrofe”

Desde Moscú, la cancillería rusa calificó los ataques como una “peligrosa aventura” que podría derivar en una “catástrofe” para Oriente Medio. En un comunicado, acusó a los agresores de buscar “destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable”.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev fue aún más duro y sostuvo que Estados Unidos mostró su “verdadero rostro”, al considerar que las negociaciones previas con Irán fueron solo una estrategia de encubrimiento.

Líbano intenta desmarcarse

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que su país no aceptará verse “arrastrado” al conflicto, en un contexto donde crece el temor a una eventual implicación del grupo Hezbolá.

Unión Europea: máxima moderación

En una declaración conjunta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron a todas las partes “ejercer la máxima moderación”, proteger a la población civil y respetar el derecho internacional.

Además, advirtieron que garantizar la seguridad nuclear y evitar un deterioro del régimen de no proliferación es “de importancia crucial”.

Reino Unido y Francia, en alerta

El gobierno británico expresó que no quiere ver que la situación derive en un conflicto regional más amplio y aseguró que reforzó sus capacidades defensivas en la zona para proteger a sus ciudadanos.

En Francia, la ministra delegada de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, señaló que la prioridad es la protección de los ciudadanos franceses y de sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente. “Estamos claramente en una situación de escalada militar”, afirmó.

España rechaza la acción unilateral

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar de Estados Unidos e Israel por considerarla una escalada que contribuye a un orden internacional “más incierto y hostil”. También cuestionó las acciones del régimen iraní y pidió una desescalada inmediata.

Países nórdicos llaman al diálogo

Desde Suecia, la ministra de Relaciones Exteriores pidió moderación en una región “ya de por sí tensa”, mientras que el canciller noruego lamentó que las negociaciones entre Teherán y Washington no hayan alcanzado una solución diplomática y expresó profunda preocupación ante una posible guerra a gran escala.

Países Bajos también instó a evitar nuevas escaladas y subrayó que la estabilidad regional es esencial.

Asia y Oceanía: preocupación y respaldo

Corea del Sur llamó a todas las partes a hacer esfuerzos para apaciguar las tensiones y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en la región.

Australia, en cambio, respaldó la acción estadounidense. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que el programa nuclear iraní representa una amenaza para la paz y la seguridad mundiales y apoyó las medidas para impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

Unión Africana alerta por impacto global

La Unión Africana pidió una “desescalada urgente” y un diálogo sostenido, advirtiendo que una mayor escalada podría afectar gravemente los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica global, especialmente en África.

Con posturas divididas pero un consenso claro sobre el riesgo de una expansión del conflicto, la comunidad internacional observa con inquietud el desarrollo de las próximas horas, mientras Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

AFP