Misiles impactaron contra un petrolero de Qatar y vuelve la máxima tensión en el Estrecho de Ormuz

El frágil proceso de pacificación en Medio Oriente sufrió un violento revés que vuelve a encender las alarmas en los mercados globales de energía. Un buque metanero cargado con gas natural licuado (GNL) fue alcanzado este martes por un proyectil en el Golfo de Omán, en las inmediaciones del estratégico Estrecho de Ormuz.

El ataque, que desató un incendio a bordo de la embarcación, rompe una calma relativa que se mantenía desde fines de junio y amenaza con desmoronar el pacto de tránsito marítimo firmado hace pocas semanas entre Estados Unidos e Irán.

El incidente militar se produjo en una zona bajo estricta vigilancia de la Guardia Revolucionaria iraní, apenas una semana después de que Washington y Teherán cerraran una ronda de negociaciones indirectas en Qatar para intentar poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Fuego en babor: los detalles del ataque al gigante gasífero

Según datos provistos por la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) y fuentes oficiales de la industria citadas por el Financial Times, las claves del impacto terrestre-marítimo son:

El objetivo: se trata del Al Rekayyat , un buque metanero de alta capacidad propiedad de la compañía estatal QatarEnergy .

se trata del , un buque metanero de alta capacidad propiedad de la compañía estatal . La ubicación: el impacto se localizó a ocho millas náuticas (15 kilómetros) al este de la localidad costera de Lima, Omán, justo en la boca de entrada al corredor de Ormuz.

el impacto se localizó a ocho millas náuticas (15 kilómetros) al este de la localidad costera de Lima, Omán, justo en la boca de entrada al corredor de Ormuz. Los daños: la embarcación reportó haber sido golpeada en su costado de babor por un proyectil desconocido, lo que generó un foco de incendio que las tripulaciones intentan controlar. El reporte preliminar no registra víctimas ni daños ambientales.

Pese al hermetismo inicial, el medio estadounidense Axios elevó la gravedad de la situación al asegurar, en base a declaraciones de dos funcionarios del Pentágono, que Irán habría disparado al menos dos misiles en el área y que un segundo buque comercial no identificado habría sufrido daños significativos durante la misma maniobra.

Un pasillo estratégico bajo amenaza permanente

El ataque golpea directamente el corazón logístico del suministro energético mundial. Por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas que consume el planeta.

Aunque un memorando firmado el pasado 17 de julio permitió rehabilitar parcialmente la navegación civil tras el duro bloqueo marítimo impuesto por el régimen islámico, las autoridades de Teherán advirtieron de manera tajante que no habrá una vuelta al escenario previo a la guerra. Irán busca imponer nuevas regulaciones de control portuario y aduanero, condicionando la libre circulación a los avances del debate sobre su programa nuclear civil.

Mediación en Pakistán para frenar la escalada armada

Este nuevo rebrote bélico coincide con los preparativos diplomáticos para destrabar el conflicto. Tras el agotamiento de las mesas de enlace en Qatar, está previsto que delegaciones de la Casa Blanca y del gobierno iraní retomen los contactos cara a cara el próximo sábado en la ciudad de Islamabad.

Pakistán opera como el principal mediador de un proceso de paz que camina por la cornisa: cualquier interrupción prolongada en los fletes marítimos de Ormuz forzaría una inmediata disparada en los precios internacionales del crudo físico, alterando las proyecciones financieras globales en un contexto de extrema volatilidad.