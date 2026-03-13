Murieron cuatro militares de Estados Unidos tras la caída de un avión cisterna en Irak

Cuatro militares de Estados Unidos murieron el jueves a estrellarse un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea en el oeste de Irak durante una misión de apoyo a operaciones vinculadas con el conflicto de Medio Oriente. El accidente involucró a dos aeronaves de reabastecimiento de combustible y demandó un operativo de rescate para los tripulantes restantes.

Según informó The Washington Post, el avión llevaba una tripulación de seis personas y la caída se habría producido por un incidente aéreo con otro KC-135. Las autoridades militares indicaron que una de las aeronaves se estrelló, mientras que la segunda logró aterrizar sin inconvenientes.

El accidente aéreo de los KC-135 en Irak quedó bajo investigación militar

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que cuatro militares fallecieron y que continuaban las labores de rescate para los dos tripulantes restantes. También informó que “las circunstancias del incidente están bajo investigación”.

La guerra en Medio Oriente, iniciada contra Irán, sin un final claro. Foto: AP.

El organismo militar agregó que el segundo avión involucrado en el episodio aterrizó sin problemas y aclaró que el accidente “no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo”.

Tres funcionarios estadounidenses hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato y confirmaron que la segunda aeronave también era un KC-135, el modelo utilizado por la Fuerza Aérea para reabastecer de combustible a otros aviones durante misiones de combate.

La importancia de los aviones cisterna en la guerra de Medio Oriente

El reabastecimiento aéreo es una de las tareas más exigentes en operaciones militares. Los aviones cisterna han tenido una fuerte demanda desde el inicio de la guerra entre la administración de Donald Trump e Irán el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses comenzaron ataques contra más de 6000 objetivos en territorio iraní.

El KC-135 Stratotanker opera con una tripulación mínima de tres personas: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, encargado de supervisar el reabastecimiento de combustible en vuelo. Según la misión, también puede incorporar otros tripulantes.