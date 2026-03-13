Donald Trump afirmó que Estados Unidos domina el conflicto y borró a los líderes de Irán «de la faz de la tierra»

La medida de Trump se suma a las restricciones de viaje y a la acusación de terrorismo. Foto: Clarín.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están avanzando con fuerza en el conflicto de Medio Oriente y sostuvo que el régimen iraní se encuentra «destruido«. Las declaraciones se dieron mientras el nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, promete continuar la confrontación.

A través de un mensaje en la red social Truth, Trump sostuvo: “Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles; sin embargo, si leyeran el fracasado New York Times, pensarían erróneamente que no estamos ganando”.

Trump asegura que las fuerzas armadas de Estados Unidos dominan el conflicto con Irán

En el mismo mensaje, afirmó que las fuerzas iraníes sufrieron fuertes pérdidas. El mandatario sostuvo: “La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”.

El presidente también destacó el poder militar estadounidense en medio de la ofensiva y expresó: “Observen lo que les sucede hoy a estos desquiciados criminales. Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando”.

Donald Trump difundió su mensaje sobre la guerra con Irán en la red social Truth. Foto: archivo.

Trump también habló sobre la evolución del conflicto y sostuvo que las operaciones militares avanzan con rapidez. “Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, aseguró.

Y concluyó: “Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento”.

Irán responde con amenazas de ampliar la guerra en Medio Oriente

En paralelo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió sus primeras declaraciones públicas desde el inicio del conflicto. El dirigente prometió continuar la guerra y advirtió que podrían abrirse nuevos escenarios de combate.

Fue en un mensaje difundido por la televisión estatal iraní, en el que afirmó que mantiene un “archivo de venganza”. El líder no apareció en cámara y la declaración fue leída por un presentador. Según reportes diplomáticos, no fue visto públicamente desde el inicio de la ofensiva militar.