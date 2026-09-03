Javier Milei en cadena nacional: a qué hora habla y qué se sabe de su discurso

En un intento coordinado por retomar el control de la agenda pública frente a la baja en las encuestas y las tensiones legislativas, el presidente Javier Milei transmitirá un mensaje en cadena nacional este 3 de septiembre.

La actividad se realizará una vez que el Jefe de Estado culmine con su viaje relámpago a Chile donde participa del Foro Madrid y luego mantendrá una reunión con su par chileno, José Antonio Kast.

A qué hora hablará en cadena nacional Javier Milei

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó que Javier Milei dará detalles del análisis realizado por la Cancillería sobre las gestiones en torno al archipiélago. La emisión está programada para las 21:00.

Aunque el contenido exacto se mantiene bajo estricto hermetismo, el mandatario y su entorno más cercano alimentaron la expectativa al calificar el anuncio como «la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos».

El reclamo por Malvinas cobró centralidad tras la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El canciller aludió a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien al ser consultado en el Despacho Oval sobre si retiraría el respaldo a la posición británica, señaló que «revisaría» su postura.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había expresado el líder norteamericano. Ante lo que consideraron «un gesto muy fuerte», en el equipo de Gobierno resolvieron articular un discurso hacia el cierre de la semana.

Malvinas: Quirno ratificó la estrategia diplomática

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró el pasado miércoles que “siempre hay chance” de recuperar las Islas Malvinas y que se continuará trabajando en la vía diplomática. Lo manifestó antes de abrir el foro “Vientos de Cambio” que organiz< la Fundación Libertad y Progreso.

Durante su presentación en el foro, Quirno amplió la posición argentina y enfatizó que se seguirán realizando las acciones diplomáticas necesarias.

El canciller se abstuvo de dar detalles de lo que dirá Milei en su presentación de mañana. “Tenemos una obligación y responsabilidad de responder a nuestros intereses allí”, afirmó Quirno.

El ministro remarcó que “es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, más allá del aspecto declamatorio, actividades muy concretas porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos”.

En ese sentido, insistió en que “Argentina tiene que tener las herramientas posibles para defender nuestros intereses”.