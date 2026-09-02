Lionel Richie sigue internado por pruebas cardíacas: el dato alentador sobre su estado de salud

El reconocido cantante Lionel Richie continuará hospitalizado en terapia intensiva en un hospital de St. Louis mientras los médicos le realizan pruebas cardíacas, tras presentar una descompensación de salud durante una presentación musical el pasado sábado.

El artista de renombre mundial es la razón que Lionel Messi se llame así, comentaron sus padres años atrás.

Lionel Richie y las novedades sobre su salud

De acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense TMZ, el legendario artista está siendo sometido a pruebas por problemas cardíacos y, de estar todo en orden, recibiría el alta durante la tarde de este miércoles.

Richie decidió internarse voluntariamente tras sentirse mareado y tener dificultades para mantenerse en pie durante una presentación en vivo en la sala The Muny de St. Louis, en el estado de Missouri. Algunas imágenes de la función lo muestran pidiendo una silla a su equipo, para poder seguir con el espectáculo sentado.

La primera información que trascendió indicaba que el artista había sufrido de una «ligera deshidratación«. Sin embargo, no fue confirmada por nadie cercano a Richie o a su equipo.

No es la primera vez que debe ser internado tras un espectáculo. A finales de junio, Richie estaba dando un concierto en Minnesota y debió pausar la presentación por mareos en el escenario; también había pedido una silla a su equipo para descansar.

En aquel entonces, Richie decidió posponer sus siguientes conciertos, que iban a celebrarse en Chicago y Columbus, explicando que sus médicos le habían recomendado «descansar y recuperar la salud por completo».

Noticias Argentinas