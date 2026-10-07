Murió Maricarmen, la jubilada desalojada a los 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España

Maricarmen, acompañada por integrantes del Sindicato de Inquilinas, durante una de las movilizaciones contra su desalojo. (Foto: gentileza)

María Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, a los 87 años, según informó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado firmado también por su familia y su abogada.

La mujer estaba internada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada por orden judicial del departamento del barrio de Retiro en el que vivía desde 1956. Las imágenes de su salida en camilla, rodeada de manifestantes, la convirtieron en el rostro de la crisis de vivienda en España.

«Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde», señaló el comunicado del sindicato.

Quién era Maricarmen y por qué la desalojaron de su casa en Madrid

Maricarmen llegó al departamento de la calle Alcalde Sáinz de Baranda a los 17 años. El contrato de alquiler lo había firmado su padre y, tras su muerte, pasó a su madre y después a ella, según reconstruyeron medios españoles.

María Carmen Abascal, «Maricarmen», en el departamento del barrio de Retiro, en Madrid, donde vivió más de siete décadas. (Foto: gentileza)

La empresa dueña del inmueble le exigió un aumento del alquiler del 275%, hasta 1.650 euros mensuales, una cifra que superaba su jubilación de 1.350 euros. Tras años de disputa judicial, el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa.

Los vecinos y el sindicato lograron frenar tres intentos de desalojo. El cuarto se concretó con un amplio operativo policial.

El «efecto Maricarmen»: protestas, decretos de vivienda y elecciones anticipadas

El caso desató movilizaciones en varias ciudades españolas y puso la vivienda en el centro de la agenda política. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos de vivienda, que la prensa española bautizó como «decretos Maricarmen», pero el Congreso los rechazó con los votos de PP, Vox y Junts.

Tras esa derrota, Sánchez anunció el 5 de octubre la disolución de las Cortes y la convocatoria a elecciones generales para el 29 de noviembre.

Desde el hospital, Maricarmen siguió acompañando el reclamo. En un mensaje grabado que difundió el sindicato, dijo: «Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte».

Minuto de silencio en la Puerta del Sol y repercusiones políticas

La noticia de su muerte llegó mientras cientos de manifestantes acampaban en la Puerta del Sol, en Madrid. Los participantes de la protesta hicieron un minuto de silencio en su honor.

No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen https://t.co/y7RUog27fm October 7, 2026

La eurodiputada de Podemos Irene Montero escribió en la red social X: «No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen».

«Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste», cerró el comunicado del Sindicato de Inquilinas.