Contenedores en el puerto de Buenos Aires. Los importadores ya calculan la reposición de mercadería con un dólar de $1.800. (Foto: gentileza)

Los importadores mayoristas anticipan aumentos de cerca de 10% en los productos que traen del exterior, después del salto del dólar del viernes. El movimiento en los tipos de cambio financieros, con el contado con liquidación cerca de $1.800, llevó además a muchos comerciantes a adelantar compras antes de una posible remarcación.

Así lo explicó el periodista economista y periodista Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio, a partir de charlas con importadores que traen mercadería de China, entre otros orígenes. Según le relataron, la última semana tuvieron ventas muy por encima de lo habitual: «Los comerciantes ven que el dólar subió y entonces saben que va a haber un aumento de los precios, y entonces dicen: ‘Compremos antes'».

Por qué los importadores calculan un aumento de 10% con el dólar a $1.800

La cuenta de los mayoristas parte del valor del dólar al que van a tener que reponer la mercadería. «Ya estamos haciendo el cálculo de lo que vamos a tener que reponer con un tipo de cambio de 1.800. Nosotros veníamos calculando 1.550 para traer productos del exterior y ahora ya es 1.800», le explicó uno de los importadores a Wende.

El razonamiento apunta a cubrirse frente a la próxima compra en el exterior. «El contado con liquidación es 1.800 y en un par de meses que voy a tener que volver a importar ya lo veo en 1.800 el tipo de cambio. Así que me tengo que cubrir, si no no voy a poder reponer», agregó.

Para Wende, el caso muestra un rasgo muy argentino. «Fijate en Argentina cómo cualquier mínimo salto cambiario va a precios» advirtió, y comparó la situación con Brasil, donde el dólar subió 20% desde el triunfo de Lula sin que nadie anticipe un salto fuerte de la inflación.

Cómo cerraron el dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación

El viernes fue el día de mayor suba del dólar en lo que va del año. El dólar oficial cerró en $1.595, el dólar MEP saltó a $1.700 y el contado con liquidación, que usan sobre todo las empresas para girar divisas al exterior, quedó cerca de $1.800. Con esos valores, la brecha cambiaria se amplió de forma significativa.

El movimiento no fue exclusivo de la Argentina. La fuerte caída de Wall Street del viernes empujó a los inversores a buscar refugio, y el dólar tocó máximos del año en México, Colombia, Chile, Brasil y la Argentina. En el plano local, el riesgo país superó los 1.000 puntos por primera vez en el año.

Este lunes no hay operaciones en el mercado local por el feriado, así que la próxima referencia para el dólar llegará el martes.

Qué puede pasar con el dólar esta semana

Wende no espera que la suba se espiralice. Su argumento es que la Argentina tiene hoy un superávit comercial importante, que en octubre fue de 3.300 millones de dólares, y eso garantiza una oferta de divisas que no existió en otras corridas cambiarias.

Su proyección para esta semana es que el oficial se mantenga en la zona de $1.600 y que los dólares financieros puedan bajar algo, con el contado con liquidación de nuevo cerca de $1.700. El dato a seguir es Wall Street: los futuros de este lunes muestran un rebote de las tecnológicas, con Nvidia en alza de 8% después de una caída de 14% el viernes.

Inflación de noviembre: cuándo podría impactar la suba del dólar

La suba del dólar no llegaría a la inflación de noviembre. Los datos parciales del mes, cuando todavía falta una semana para el cierre, muestran una desaceleración, sobre todo en alimentos, y Wende anticipa un índice por debajo del 2%, después del 2,2% de octubre.

El interrogante es si el salto cambiario se trasladará a los precios de diciembre. Si los dólares financieros retroceden esta semana, las presiones de remarcación deberían ceder. «Hay que poner un poco de paño frío», resumió el economista.

Por qué la remarcación podría no sostenerse en los comercios

Que los importadores quieran subir 10% no significa que el mercado lo convalide. «La gente tampoco es que le sobra», advirtió Wende, y recordó que no hay un gran poder adquisitivo ni subas de salarios en condiciones similares.

Por eso aconsejó prudencia a los comerciantes que hoy compran por las dudas: «Yo manejaría con bastante cautela, si soy comerciante, de pagar cualquier cosa por las dudas que suba el tipo de cambio, porque después el mercado no te lo va a convalidar». También recordó un episodio anterior, cuando muchos comercios se stockearon frente a un salto del dólar, después no vendieron y además tuvieron que pagar el depósito de esa mercadería.

Para el economista, las reglas cambiaron respecto de otras épocas, cuando comprar todo lo posible era una apuesta segura ante la inflación. «Hay que parar un poco y darse cuenta de que cambió el contexto», concluyó, y sostuvo que el Gobierno busca que cualquier ajuste del tipo de cambio sea lo más suave posible.

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