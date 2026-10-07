Alarma por peste neumónica en Rusia: reclamos de varios países de «transparencia», el mensaje de las autoridades y qué se sabe

Rusia afirmó este miércoles que no existe «ningún riesgo epidémico» en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación sobre la peste, pero Mongolia ha ordenado extremar «la vigilancia» y varios países piden más transparencia. La Embajada de Estados Unidos en Moscú recomendó que se evite viajar al país.

Las autoridades han puesto en cuarentena un hospital y están vigilando los contactos.

El caso que encendió las alarmas en Rusia y piden «más transparencia»

El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.

Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países de la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia. «Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa», afirmó este miércoles la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor.

«No existe ningún riesgo epidémico para la población de Irkutsk y de la región de Irkutsk», señaló.

Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio «se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba».

Dos comisiones de expertos en seguridad biológica concluyeron que «no se ha constatado ninguna situación de emergencia relacionada con la manipulación de microorganismos patógenos», añadió.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

Peste en Rusia: qué dijo la Embajada de Estados Unidos

«La alerta de viaje de Nivel 4 del Departamento de Estado («No viajar») para Rusia sigue vigente e indica que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en el país deben abandonarlo de inmediato. Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia que no lo hagan», dijo en un comunicado la Embajada de Estados Unidos en Rusia.

Además, marcó de estar «al tanto de los informes de prensa procedentes de la región de Irkutsk sobre un presunto caso de peste neumónica que resultó en el fallecimiento de una persona, así como de medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en Irkutsk».

.@TravelGov: Irkutsk, Rusia: La Embajada de Estados Unidos está al tanto de los informes de prensa procedentes de la región de Irkutsk sobre un presunto caso de peste neumónica que resultó en el fallecimiento de una persona, así como de medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en Irkutsk. Seguimos monitoreando la situación de cerca. El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para asistir a los ciudadanos estadounidenses en Rusia, especialmente fuera de Moscú. La alerta de viaje de Nivel 4 del Departamento de Estado («No viajar») para Rusia sigue vigente e indica que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en el país deben abandonarlo de inmediato. Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia que no lo hagan, debido al riesgo de detención arbitraria y a preocupaciones de seguridad. October 7, 2026



