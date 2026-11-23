Robertito Funes Ugarte atraviesa una semana complicada. El periodista quedó en el centro de una fuerte polémica después de enfrentarse con un joven vendedor durante una transmisión en vivo de LN+ y, en paralelo, comenzaron a circular versiones sobre su futuro laboral: habría quedado afuera de Telefe y su programa matutino en la señal de noticias podría llegar a su fin.

La información sobre los posibles cambios laborales fue difundida por Jorge Rial en Argenzuela, donde aseguró que el conductor estaría atravesando una delicada situación profesional de cara a la programación de 2027.

Las versiones se conocieron antes del episodio con el trabajador de un puesto gastronómico, pero cobraron mayor repercusión después de que las imágenes del enfrentamiento se viralizaran.

Robertito Funes se quedaría sin su programa en LN+: qué se sabe

Según reveló Jorge Rial, LN+ estaría evaluando levantar el programa que Robertito Funes conduce por las mañanas, un ciclo que comenzó este año con expectativas de consolidarse dentro de la programación del canal.

De acuerdo con la versión periodística, el formato no habría conseguido los resultados esperados en materia de audiencia y rendimiento, por lo que la señal habría decidido discontinuarlo.

Sin embargo, todavía no está definido qué ocurrirá con el conductor dentro de LN+.

La posibilidad de que continúe vinculado al canal, aunque sin su programa propio, también fue mencionada entre las versiones que comenzaron a circular.

Hasta el momento, LN+ no anunció oficialmente el levantamiento del ciclo ni confirmó la desvinculación del periodista.

Robertito Funes también habría quedado afuera de Telefe

La situación en LN+ se suma a los conflictos laborales que Funes Ugarte había reconocido públicamente con Telefe, donde trabajó durante casi nueve años.

En octubre, el periodista contó en el programa de streaming Tarde de Rosca que las autoridades del canal le habían comunicado un cambio en sus condiciones de contratación.

Según explicó, la empresa pretendía que dejara de trabajar en relación de dependencia para comenzar a facturar sus servicios.

Robertito manifestó su desacuerdo porque consideraba que debía existir un reconocimiento económico por sus años de antigüedad.

En aquella oportunidad, reconoció que se encontraba en una situación de incertidumbre y que necesitaba resolver las condiciones contractuales con sus abogados y contadores.

Ahora, según la información difundida por Rial, el conductor habría recibido una indemnización y su vínculo con Telefe estaría terminado, después de que no prosperara una negociación para continuar trabajando bajo otra modalidad.

Por el momento, no existe una confirmación oficial reciente de Telefe ni del propio periodista sobre la resolución definitiva de ese conflicto.

El escándalo de Robertito Funes con un vendedor que se volvió viral

En medio de estas versiones laborales, Robertito Funes protagonizó un fuerte enfrentamiento con un joven trabajador durante una cobertura de la Fugazzeta Fest, una feria gastronómica realizada en las inmediaciones del Planetario de Palermo.

El episodio ocurrió cuando el periodista se acercó a uno de los puestos para realizar una entrevista y el empleado le pidió que esperara unos segundos porque estaba ocupado.

La respuesta provocó el enojo del conductor, quien comenzó a cuestionar al joven frente a las cámaras.

«Un bobo importante», expresó Funes Ugarte durante la transmisión.

Además, recomendó a los espectadores que no compraran en el comercio y criticó la actitud del trabajador.

Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y generaron numerosos cuestionamientos hacia el periodista.

Robertito Funes se defendió y el vendedor rompió el silencio

Después de la repercusión, Robertito Funes publicó un descargo en Instagram y aseguró que el video difundido no mostraba todo lo ocurrido.

Según su versión, el empleado había tenido una actitud despectiva y le habría dicho que no lo representaba, un comentario que no se escucha en el fragmento de la transmisión que circuló públicamente.

El conductor consideró que esa supuesta expresión había sido ofensiva y defendió su intención de promocionar a los emprendedores gastronómicos.

Por su parte, Joaco, el joven trabajador involucrado, contó que se había puesto nervioso durante el episodio y aseguró que siempre intenta atender de buena manera a los clientes.

El caso tuvo una consecuencia inesperada: el emprendimiento La Crostita, donde trabajaba el joven, recibió una ola de apoyo en las redes sociales.

Según informó Minuto Uno, la cuenta de Instagram del comercio llegó a triplicar sus seguidores después del enfrentamiento.

Qué pasará con Robertito Funes en televisión durante 2027

El futuro profesional de Robertito Funes Ugarte permanece rodeado de interrogantes.

Por un lado, las versiones difundidas por Jorge Rial indican que su etapa en Telefe habría llegado a su fin. Por otro, su programa en LN+ podría dejar de emitirse como parte de los cambios que prepara la señal para el próximo año.

Sin embargo, ninguna de esas decisiones fue confirmada oficialmente por los canales involucrados.

La situación se produce mientras el periodista enfrenta las críticas por su comportamiento durante la cobertura gastronómica.

Así, Robertito Funes quedó en el centro de dos controversias diferentes: el enfrentamiento con un trabajador que se volvió viral y la incertidumbre sobre su continuidad en la televisión argentina.