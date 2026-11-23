Julieta Poggio vivió un momento de máxima tensión en MasterChef Celebrity (Telefe) cuando un descuido en plena cocina estuvo a punto de arruinar su preparación. La exparticipante de Gran Hermano sufrió una quemadura mientras intentaba trasladar una pizza recién salida del horno y lanzó un grito que alarmó a Wanda Nara y a sus compañeros.

El episodio ocurrió durante la emisión del domingo 22 de noviembre, en una gala que estuvo marcada por los recuerdos de la infancia de los famosos. Según informó PrimiciasYa, Poggio había preparado una original pizza con forma de corazón y decorada con la cara de un gato, pero un error al manipularla casi termina con el plato en el piso.

El accidente de Julieta Poggio en MasterChef Celebrity que sorprendió a Wanda Nara

La consigna de la noche proponía que cada participante elaborara una comida vinculada con sus recuerdos de la infancia. Para inspirarlos, los concursantes recibieron fotografías de cuando eran pequeños y mensajes de sus antiguas maestras.

Julieta Poggio eligió preparar una pizza con forma de corazón, una propuesta que buscaba combinar creatividad, recuerdos y una presentación divertida.

Sin embargo, después de retirar la preparación del horno, regresó a su estación para cambiarla de recipiente y cometió un descuido.

Al tocar la pizza caliente, la participante se quemó y estuvo a punto de dejarla caer al suelo.

La reacción fue inmediata. Julieta lanzó un grito que llamó la atención de Wanda Nara, quien se encontraba recorriendo las estaciones.

«¡Ay, Dios mío, Julieta!», exclamó la conductora al observar lo que estaba ocurriendo.

A pesar del susto, la influencer consiguió sostener la pizza y evitar que terminara en el piso.

Una vez que logró controlar la situación, expresó su alivio: «¡Menos mal que no se cayó!».

Julieta Poggio terminó con el delantal negro tras una noche complicada

Aunque consiguió salvar su preparación del accidente, la gala no terminó de la mejor manera para Julieta Poggio.

Después de las degustaciones, el jurado evaluó los platos de los ocho participantes que compitieron durante la noche.

Hernán Coronel consiguió la medalla dorada, mientras que la China Ansa obtuvo la plateada, dos reconocimientos que les permitirán contar con ventajas en la siguiente etapa.

En el otro extremo quedaron Julieta Poggio y Marta Fort, cuyos platos fueron considerados los menos logrados de la jornada.

Finalmente, los chefs decidieron entregar el delantal negro a Poggio, que quedó comprometida para la próxima instancia de eliminación.

De esta manera, la participante cerró una gala complicada, marcada por el accidente y una devolución que no fue la que esperaba.

Julieta Poggio también generó polémica por los mensajes del grupo de WhatsApp

Pero el accidente no fue el único momento protagonizado por la exparticipante de Gran Hermano.

Durante la competencia, Julieta Poggio sorprendió al revelar una situación que le molesta del grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity.

La influencer cuestionó que algunos de sus compañeros compartan fotografías mientras entrenan en el gimnasio y deslizó que podrían hacerlo para llamar la atención.

«Es raro, para mí quieren chamuyar algunos», comentó mientras continuaba trabajando en su estación.

La observación provocó la intervención de Luck Ra, quien aseguró que prefiere compartir sus fotografías de entrenamiento directamente en Instagram.

Poggio también mencionó a Diego Ramos como una excepción, aunque insistió en que no le gusta encontrarse constantemente con imágenes de sus compañeros haciendo ejercicio.

El intercambio generó un momento de humor en medio de una competencia cada vez más exigente.

No es la primera vez que Julieta Poggio sufre una quemadura en MasterChef Celebrity

El episodio del domingo recordó otro accidente que la participante había sufrido durante las grabaciones del programa.

En septiembre, Julieta Poggio se quemó una mano con aceite caliente y debió recibir asistencia del equipo médico de Telefe.

En aquella oportunidad, Wanda Nara se acercó para acompañarla y la participante terminó llorando por el dolor y la tensión del momento.

A pesar de lo ocurrido, consiguió terminar su plato y posteriormente llevó tranquilidad al público al confirmar que se encontraba bien.

Ahora, un nuevo descuido volvió a convertirla en protagonista de una escena de preocupación dentro de las cocinas más famosas de la televisión.

Con el delantal negro y una competencia que aumenta su nivel de exigencia, Julieta Poggio deberá superar una nueva prueba para continuar en MasterChef Celebrity.