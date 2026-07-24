Murió una mujer tras ser alcanzada por una avalancha de nieve durante el fuerte temporal en Chile

El cuerpo fue recuperado durante un operativo aéreo coordinado por la PDI, Carabineros y la Fuerza Aérea de Chile. Foto: gentileza.

Dos mujeres murieron en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama, durante el fuerte temporal que afecta a distintas zonas de Chile. Una de las víctimas, de 53 años, perdió la vida tras ser alcanzada por una avalancha de nieve en un sector precordillerano de difícil acceso.

La Policía de Investigaciones trabajó junto con Carabineros y la Fuerza Aérea de Chile para llegar hasta las zonas afectadas. La investigación de los fallecimientos quedó bajo instrucciones del Ministerio Público.

Avalancha de nieve en Chile: cómo ocurrió la muerte en Alto del Carmen

Según informaron medios locales, la primera víctima fue una mujer de 53 años, residente del sector Junta Valerianos. De acuerdo con la información entregada por la PDI, murió el sábado 18 de julio luego de ser alcanzada por una avalancha de nieve en medio de las condiciones provocadas por el fuerte temporal.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Vallenar, subprefecto Carlos Salinas Torres, informó que los detectives realizaron las diligencias correspondientes para establecer fehacientemente las circunstancias de muerte. El cuerpo fue ubicado en un área de difícil acceso y debió ser recuperado mediante un operativo aéreo.

Las condiciones generadas por la acumulación de nieve y el aislamiento obligaron a desplegar un operativo aéreo para acceder a las zonas afectadas.

El procedimiento fue coordinado desde el puesto de mando instalado en Vallenar, con la participación de distintos organismos de emergencia. Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado para los exámenes correspondientes por parte del Servicio Médico Legal (SML).

Los equipos de emergencia también rescataron el cuerpo de otra mujer de 84 años, quien había sido encontrada sin vida por un familiar en su domicilio del sector El Tránsito. El operativo permitió acceder al lugar por vía aérea, debido a que los caminos permanecían inaccesibles por las condiciones meteorológicas.

Fuerte temporal en Chile: cómo es el balance de personas y viviendas afectadas en Atacama

Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Atacama registra dos personas falleidas, más de 6 mil damnificadas y otras 361 albergadas por la emergencia meteorológica. Además, hay 4.784 personas aisladas y dos desaparecidas.

El último informe también contabiliza 100 viviendas destruidas, 3.207 con daños mayores y 2.630 con daños menores.