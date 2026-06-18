Pánico en Times Square: un herido tras un tiroteo en la zona turística de Nueva York

Turistas y transeúntes buscaron refugio en Times Square, Nueva York, el jueves después de que se efectuaran varios disparos, lo que provocó que la gente corriera en todas direcciones.

Disparos en Times Square: un herido y escenas de caos

La policía informó que un sospechoso fue rápidamente acorralado. El Departamento de Bomberos reportó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no se dieron a conocer más detalles.

Un vídeo grabado con una cámara web muestra al menos a dos personas vestidas de negro que entran en la concurrida intersección y abren fuego con lo que parecen ser pistolas.

Se puede ver a los transeúntes, presas del pánico, intentando huir o ponerse a cubierto mientras los sospechosos escapan calle abajo, perseguidos por varios agentes que patrullaban la zona turística. El tiroteo tuvo lugar a pocos metros de un vehículo policial estacionado.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 15:40, después de que el desfile en honor a los New York Knicks, campeones de la NBA, llenara las calles del bajo Manhattan. Las autoridades informaron que se desplegaron 10.000 agentes de policía para garantizar la seguridad del evento que homenajeaba al primer campeonato de los Knicks en 53 años.

Un joven de 17 años fue baleado el fin de semana pasado en pleno Times Square, donde los aficionados celebraban la victoria final de los Knicks sobre San Antonio, según informó la policía. La policía trasladó a la víctima al hospital porque la ambulancia no pudo abrirse paso entre la multitud.

AP