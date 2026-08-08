El Gobierno cambia el orden de prioridades en Diputados: primero la reforma del BCRA y después Propiedad Privada

El Gobierno puso en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados y decidió priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, junto con los cambios en Inocencia Fiscal, de cara a la sesión proyectada para el 26 de agosto.

Primero la reforma del BCRA y después Propiedad Privada, la estrategia del Gobierno

Desde la Casa Rosada buscan evitar que las distintas iniciativas se crucen en una misma negociación y compliquen la aprobación de los proyectos que Javier Milei considera centrales. Además, esto también le da tiempo para poder redefinir la estrategia y conseguir apoyo para el proyecto que en la última sesión de Senado avanzó solo eliminando capítulos.

La posición oficial es dejar pasar el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El criterio responde a una prioridad presidencial. Fuentes del Ejecutivo indicaron: «Ahora hay que sacar lo que más le importa al presidente«. Entre estas cuestiones, Milei marcó la modificación del Banco Central en el centro de la segunda etapa de su plan.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. En esta se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara liderada por Martín Menem.

La decisión de estirar el debate entre diputados por el proyecto de Propiedad Privada se tomó después de una negociación conflictiva en el Senado. La iniciativa atravesó cuatro postergaciones, múltiples cambios y llegó a acumular unos 17 borradores antes de lograr la media sanción. Finalmente se aprobó con 37 votos a favor, luego de que el oficialismo cediera y retirara capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

El recorrido realizado encendió alarmas dentro de la Casa Rosada en tres planos: la discusión pública, la negociación con gobernadores y la coordinación interna. En los distintos despachos reconocen que el Gobierno perdió el control de la conversación sobre la venta de tierras a extranjeros y que el rechazo terminó alcanzando a actores que no forman parte de la oposición.

De hecho, varios gobernadores que habitualmente negocian con el oficialismo hicieron retirar el respaldo de sus senadores al capítulo de tierras, mientras que las resistencias provinciales reaparecieron horas después con la Ley de Manejo del Fuego. Por este motivo, la Casa Rosada busca evitar que esa dinámica se replique en el Banco Central, donde necesita conservar una mayoría amplia de aliados.

El episodio expuso, además, las diferencias entre las áreas que redactan las reformas y quienes después deben conseguir los votos. Durante la negociación se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por las concesiones a los bloques dialoguistas, sumados a pases de factura internos por la relación con los gobernadores y el cálculo de las mayorías.

Pese a las dificultades, el Gobierno logró conservar una parte importante de Propiedad Privada. La media sanción incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos de desalojo, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble. Ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley.

De igual manera desde el oficialismo indicaron que la decisión de postergar su tratamiento no implica archivar el proyecto, sino sacarlo de la negociación inmediata. En Nación sostienen que todavía no está resuelto cuándo volverá a aparecer en el temario y remarcan que la prioridad será no acumular discusiones políticamente sensibles en una misma sesión.

Teniendo en cuenta esto, el principal objetivo para el 26 de agosto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La propuesta también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. El mecanismo de nombramiento mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero para desplazar a las autoridades monetarias el Ejecutivo plantea exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.

Por otra parte, el proyecto fija restricciones a la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia, establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos, limita el giro de resultados de la cartera del Banco Central al Tesoro a la cancelación de deuda, e incorpora la eliminación de las Letras Intransferibles, otro de los puntos que Milei destacó al presentar la reforma.

La agenda se completa con Inocencia Fiscal. La Casa Rosada busca reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero.

Con información de TN