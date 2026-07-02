Papa León XIV en la Argentina: un viaje en estudio con agenda acotada y masiva

La visita de León XIV a la Argentina sería en noviembre. Foto: NA

La posible visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a delinearse en un clima de estricta reserva vaticana y sin confirmaciones oficiales, aunque con movimientos diplomáticos que alimentan la expectativa de una gira sudamericana en la primera semana de noviembre. El itinerario en estudio incluiría también a Uruguay y Perú.

Argentina en la mira del Vaticano por la posible visita de León XIV

Según fuentes cercanas a la planificación citadas por Infobae, la Santa Sede activó el mecanismo habitual de evaluación de viajes apostólicos, con consultas a iglesias locales y análisis logísticos. El objetivo central, en caso de concretarse la visita, sería priorizar el contacto directo con la mayor cantidad posible de fieles en una estadía acotada de aproximadamente tres días.

El esquema preliminar contempla a Buenos Aires como punto de ingreso, con un eventual encuentro institucional con el presidente Javier Milei y autoridades nacionales. Luego, según detalló el medio nacional, se evalúan actividades de gran convocatoria, como una misa o evento multitudinario en la avenida 9 de Julio, además de una visita a la Basílica de Luján y una escala en Córdoba.

Dentro de las alternativas logísticas, también apareció el interés del club Club Atlético River Plate en ofrecer el estadio Estadio Monumental como sede de un eventual encuentro masivo, inspirado en experiencias previas del pontífice en Europa.

La agenda, aún no cerrada, forma parte de un proceso diplomático más amplio que incluye gestiones del canciller Pablo Quirno, la ministra Sandra Pettovello y el nuevo nuncio apostólico Michael Wallace Banach, además de reuniones en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin.

En paralelo, el vínculo con la Iglesia argentina se refuerza con la participación de los cardenales Vicente Bokalic Iglic y Ángel Sixto Rossi en encuentros recientes en Roma.

Aunque todo permanece en evaluación, el desafío central es cómo condensar en pocos días una agenda capaz de combinar la dimensión institucional de una visita de Estado con una fuerte impronta pastoral, en un país donde la última visita papal masiva remite a las históricas jornadas de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Con información de Infobae