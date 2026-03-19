El inesperado mensaje de Irán tras confirmar que jugará el Mundial: «Boicotearemos a Estados Unidos, pero no…»

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, confirmó que la selección no se baja del Mundial.

La incertidumbre sobre la participación de Selección de Irán en el Mundial 2026 terminó. Tras las versiones que indicaban una posible baja, la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) confirmó que el equipo dirá presente en el máximo torneo del fútbol, pero sentó su postura respecto al contexto geopolítico que atraviesa con Estados Unidos.

El presidente de la entidad, Mehdi Taj, fue categórico al marcar la posición del país, en declaraciones difundidas por Fars. “Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”. La frase dejó en claro la intención de separar lo deportivo de las tensiones diplomáticas.

Actualmente, la selección iraní tiene programados sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, aunque esa situación podría modificarse. La dirigencia ya inició gestiones ante la FIFA para evaluar el traslado de la sede a México, una alternativa que aún no fue confirmada.

Desde el país norteamericano, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró abierta a esa posibilidad. «México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA«, sostuvo.

El contexto geopolítico agrega incertidumbre al escenario. Las recientes tensiones internacionales, con bombardeos encabezados por Estados Unidos e Israel, incrementaron la preocupación en torno a la seguridad. Incluso el expresidente Donald Trump advirtió sobre eventuales riesgos para los futbolistas iraníes.

En lo estrictamente deportivo, el calendario sigue vigente. Irán tiene previstos sus partidos ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, mientras que cerraría la fase de grupos frente a Egipto en Seattle. En caso de avanzar de ronda, el cuadro ya contempla posibles cruces en territorio estadounidense.

Mientras tanto, la FIFA intenta sostener la organización del certamen sin modificaciones en el fixture, a la espera de definiciones en medio de un clima internacional complejo.