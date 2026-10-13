Adenocarcinoma pulmonar: el Vaticano confirmó que el tumor extirpado al papa León XIV era canceroso

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras el análisis del tejido extraído durante la intervención quirúrgica a la que se sometió en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma.

Confirmaron que el papa León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede en un comunicado.

Según detalló La Nación, durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. Según el parte oficial, el procedimiento fue exitoso y no se registraron complicaciones. El pontífice despertó con normalidad y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del centro médico.

El diagnóstico había sido anticipado por los estudios previos, que detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo de rutina. El propio León XIV había explicado el domingo pasado que la lesión se encontraba en un “estado inicial y bien localizado”, un dato que permitió planificar la intervención.

El adenocarcinoma pulmonar es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón y se origina en las células glandulares que recubren las vías respiratorias. Su evolución y tratamiento dependen, entre otros factores, de la extensión de la enfermedad y de las características específicas del tumor.

El equipo médico prevé un posoperatorio de aproximadamente siete días. Por ese motivo, fueron suspendidas las audiencias papales hasta el martes 20 de octubre.

León XIV, de 71 años, permanecerá internado bajo observación mientras avanza su recuperación.