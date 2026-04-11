Artemis II hizo historia: qué vieron los astronautas en el lado oculto de la Luna

El sobrevuelo del lado oculto de la Luna por la misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial. La NASA confirmó que los tripulantes alcanzaron una distancia récord en el espacio y lograron observar una región que no es visible desde la Tierra.

Según consignó BBC Mundo, el objetivo principal de la misión fue investigar esa zona del satélite natural, en la primera expedición tripulada de este tipo desde 1972. La operación también permitió superar la marca histórica de la misión Apolo 13, con 400.171 kilómetros.

Récord histórico, exploración espacial y el impacto en futuras misiones

El comandante de la misión, Reid Wiseman, describió la experiencia con una frase que generó repercusión: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo”.

Esta región lunar presenta una característica particular: no puede observarse desde la Tierra. Sin embargo, recibe luz solar en la misma proporción que la cara visible, lo que descarta la idea de que permanece en oscuridad permanente.

La NASA culmina con éxito el histórico viaje de Artemis II. Foto: NA

La tripulación se concentró en un cráter de la cuenca Orientale en el hemisferio sur de la Luna, cuya estructura es de las más jóvenes que se formó hace unos 4 mil millones de años: “Orientale es fundamental para entender cómo se forman las cuencas de impacto en el Sistema Solar”, explicó la científica lunar principal de Artemis II, Kelsey Young.

Antes de Artemis II, China había avanzado en la exploración con las misiones Chang’e 4 en 2019 y Chang’e 6 en 2024. Esta última logró recolectar muestras y traerlas de regreso para su análisis en laboratorios terrestres.

Además del estudio del lado oculto, los astronautas lograron convertirse en los seres humanos que más se han alejado de la Tierra.

Tras el amerizaje, los tripulantes deben cumplir con un protocolo médico obligatorio. El astrónomo Guillermo Bosch explicó: “Tienen que hacer un montón de pruebas físicas, de chequeos de cómo están, antes de poder realmente tomarse sus vacaciones”.

El especialista agregó que estos controles buscan evaluar la adaptación del cuerpo humano tras la exposición al espacio. “Lo que se busca es justamente ir viendo todas las respuestas del cuerpo y tomar imágenes”, detalló sobre los estudios posteriores.