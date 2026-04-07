Tras el sobrevuelo de la Luna, Donald Trump elogió a Artemis II: “Nos iremos directo a Marte”
El presidente de los Estados Unidos se comunicó con la tripulación de Artemis II tras alcanzar el lado oculto de la Luna. El funcionario destacó el rol de la NASA y anticipó nuevos objetivos en la carrera espacial, con China como telón de fondo. La misión marcó un récord de distancia desde la Tierra.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una comunicación con los astronautas de Artemis II luego del histórico sobrevuelo del lado oculto de la Luna. La tripulación de la nave Orión estuvo 57 minutos sin contacto con la Tierra. El mandatario republicano destacó el resultado de la misión e invitó a los tripulantes a la Casa Blanca.
Según informó la agencia AFP, Trump afirmó: “Han hecho historia. Estoy muy orgulloso de lo que hicieron todos ustedes” y los definió como “un equipo increíble, que hizo que todo esto fuera posible”.
La comunicación de Trump con Artemis II y el impacto del hito espacial
Trump vinculó la misión con la competencia espacial y señaló: “Esta vez no dejaremos solo huellas, si no que construiremos una base y nos iremos directo a Marte”. También sostuvo: “Estados Unidos no tendrá rival en el espacio”.
El comandante Reid Wiseman respondió al presidente y aseguró haber visto “cosas que nunca antes se habían visto, incluso un eclipse solar”. En tanto, el canadiense Jeremy Hansen agradeció el “liderazgo espacial”.
Ante una consulta de Trump sobre el lado oculto de la Luna, Hansen explicó que lo que le llamó la atención fue principalmente «el tamaño de los cráteres”. “Otra cosa muy notoria fue descubrir el efecto de la gravedad de la Tierra sobre la Luna”, agregó.
La misión Artemis II rompió récords y recibió elogios de Trump
El piloto Victor Glover aportó: “Al pasar por el lado oscuro de la luna tuve que hacer una plegaria, pero luego tuve que volver a filmar, porque ese era mi trabajo”. A lo que Trump expresó: “La recepción de sus experiencias es asombrosa”.
La misión estableció un nuevo récord de distancia al alcanzar 406.778 kilómetros desde la Tierra. El sobrevuelo se produjo a las 20.03, hora argentina, con un acercamiento de 6550 kilómetros a la superficie lunar. El cierre incluyó un mensaje del presidente: “Ojalá podamos vernos pronto”, quien invitó a la tripulación a la Casa Blanca.
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