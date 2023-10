Relato desgarrador: «Que tu cuerpo tiemble, nunca lo viví», dijo una maestra de Roca, en el sur de Israel

Desde el sur de Israel, una región que se encuentra a tan solo 40 kilómetros en línea aérea de la Franja de Gaza, la vida cotidiana está marcada por la constante amenaza de ataques y la tensión que impone el conflicto en la zona. Daniela Zerahia, una vecina y maestra de Roca, conversó con RÍO NEGRO RADIO y compartió su experiencia viviendo en esta área en medio del recrudecimiento del conflicto entre Israel y Gaza.

Daniela es madre de tres hijos y vive con su familia en esta región desde principios de 2020. Según relató, su hogar se encuentra relativamente lejos de la Franja de Gaza en términos de distancia, pero la realidad diaria en la región no se mide solo en kilómetros. La vida de su familia y de muchos otros habitantes en la zona se vio conmocionada por la constante alerta por infiltración de terroristas.

La exposición constante al conflicto en esta zona es una realidad que la docente y su familia enfrentan a diario. Además de ser madre, Daniela es maestra, lo que le permite observar de cerca cómo los niños están expuestos a una avalancha de información a través de las redes sociales y cómo esto impacta en su salud emocional. «La guerra no es solamente militar, sino también es una guerra de del miedo y del terror a través de lo que son las redes sociales», dijo.

En este sentido, la trabajadora de Educación contó cómo se ven obligados a lidiar con cuestiones de pánico y miedo en los niños a raíz de la constante exposición a contenido impactante en TikTok y otras plataformas.

Respecto a las clases en Israel, comentó que la presencialidad se ha suspendido desde el domingo debido al aumento de la tensión y los riesgos de seguridad. El día a día de la familia de Zerahia y de muchos otros en el sur de Israel vio completamente alterado. Según explicó, la vida normal se ha convertido en una rutina en la que los búnkers se han transformado en lugares de refugio constantemente.

Daniela Zerahia es comunicadora y maestra de primaria, y cofundadora de Mamas Latinas en Israel. Foto Instagram.

«Israel no le declaró la guerra a nadie, sino que declaró su propio estado de guerra. Lo que significa que se activa todo tipo de protocolos. Por ejemplo, separa todo lo que es muchos servicios públicos, oficinas gubernamentales dejan de dar servicio y entre ellos todo lo que es el Ministerio de Educación«, sostuvo.

Daniela, además de ser madre, es destacó y recordó que tiene a su cargo a más de 24 estudiantes que, al igual que sus propios hijos menores de edad, se han visto afectados por la interrupción de sus vidas cotidianas.

La distancia física impuesta por las circunstancias no impiden tratar mantener cierta normalidad en medio de la crisis. A través de las pantallas, los niños continúan sus estudios y encuentran momentos de alegría y juegos para aliviar la tensión.

«Logramos tener ese ratito de reírnos de hacer juegos, aunque sea de forma virtual y saber que ellos están bien. Verles las caritas para mi fue importante«, aseguró.

Vivir al límite en el sur de Israel: el crudo relato de Daniela Zerahia, una docente de Roca en medio del conflicto en Gaza

El testimonio de Daniela brindó su experiencia y relató su realidad. Aunque reconoció haber vivido situaciones de alarma y ataques previos, el nivel de miedo y shock experimentado durante el reciente recrudecimiento del conflicto en Gaza es «inédito».

Comentó que el saldo de esta escalada del conflicto es devastador, con más de 1.200 muertos y más de 5.000 heridos en la Franja de Gaza. «Si he vivido situaciones de misiles, pero lo que pasó este fin de semana, el miedo visceral, o sea, que tu cuerpo no reaccione, tiemble y vos no puedas manejar, nunca lo viví. Nunca pasó algo así en la historia del Estado de Israel«, aseveró.

En medio de esta situación, varios países, incluyendo Argentina, abrieron listas para repatriar a sus ciudadanos. Incluso ayer, la Cancillería envió un avión para repatriar ciudadanos al país. Sin embargo, Zerahia dijo que se enfrenta a una avalancha de solicitudes, con más de 600 personas anotadas.

Ante la consulta de evaluar una posible huida de Israel, Daniela explicó que no tiene una respuesta definitiva sobre si consideraría la opción de regresar a su país natal.

Cabe destacar que Daniela y su familia vivieron durante varios años en Roca y Neuquén, por lo que cuenta con familia en el Alto Valle. Además, recordó que su familia era reconocida por la «Tienda Alberto», un excomercio de sedería, en el centro de Roca.

«No lo tengo en la cabeza en este momento en este momento estoy acá y sobrevivo. Vivo el aquí y el ahora pero bueno, la verdad es que si la situación se pone muchísimo más tensa, lo tomaríamos en cuenta», concluyó.

Escuchá a la maestra de Roca en Israel, Daniela Zerahia, en «Vos al Aire», por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).