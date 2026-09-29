Trump anunció un acuerdo con empresas tecnológicas para “autorregular” el desarrollo de la IA

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que él y un amplio grupo de líderes de empresas de inteligencia artificial habían firmado un acuerdo voluntario —que incluirá revisiones internas y externas— durante una reunión realizada en la Casa Blanca para abordar los temores de los estadounidenses sobre dicha tecnología.

Trump y las grandes tecnológicas acordaron autorregular el desarrollo de la inteligencia artificial

“Creo que estoy viendo una enorme autorregulación. Y entienden que tienen que autorregularse”, declaró Trump ante periodistas durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunieron con altos ejecutivos de las principales empresas tecnológicas que están gastando cientos de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA, incluidos centros de datos en comunidades de todo el país que han provocado oposición de habitantes y de políticos de los dos principales partidos del país. El grupo incluyó a directores generales que han pedido desacelerar el desarrollo de la tecnología tras varios incidentes en los que agentes de IA se salieron de control.

El acuerdo, que Trump publicó en su red social Truth Social el martes, abre la puerta a una regulación futura, pero se centra en cuatro medidas voluntarias que las empresas deberían adoptar.

El acuerdo indica que las compañías implementarían “controles internos sólidos”, se asociarían con un “auditor externo independiente” para evaluar si los controles están funcionando, y crearían un comité dentro del consejo de administración de cada empresa para evaluar los informes de los auditores internos y externos.

“Con el tiempo, puede tener sentido convertir estos pasos en leyes y regulaciones”, señala el acuerdo.

Trump elogió repetidamente a los ejecutivos empresariales por desarrollar una tecnología que, según dijo, produciría un “crecimiento increíble”. La inversión en centros de datos y el equipo informático asociado ha acelerado la economía e impulsado el mercado bursátil, lo que ha engrosado las cuentas de inversión de los estadounidenses con mayores ingresos y ha elevado su gasto.

Sin embargo, el martes hubo algunas notas de cautela. Dario Amodei, el director general de Anthropic y quien ha sido una de las voces más enfáticas al pedir una desaceleración en el desarrollo de la IA, advirtió que “la tecnología tiene riesgos muy reales”.

“Y, ya sabes, el mecanismo, el cómo abordamos esos riesgos, todavía está en discusión”, añadió.

El acuerdo fue firmado por Trump; por Amodei; por el director general de Google, Sundar Pichai; el director general de Meta, Mark Zuckerberg; el presidente de OpenAI, Greg Brockman; el director general de Nvidia, Jensen Huang; y por Elon Musk como fundador de xAI, que ahora forma parte de SpaceX.

I think it's a significant positive step that the leaders of every major American lab have committed to implementing robust internal controls and multiple layers of audits and reviews. This should give people more confidence that the technology each lab is building will work as… https://t.co/01onnEUrjP September 30, 2026

Trump sugirió que se nombraría a unas 10 personas para un comité que “supervise toda la empresa” y afirmó que el acuerdo sería “moralmente vinculante”. También indicó que en los próximos días designaría a alguien para supervisar el acuerdo tras consultar con la industria.

Trump cree que los centros de datos van a volverse «muy populares» Trump también dijo que los ejecutivos habían acordado apaciguar la oposición bipartidista a los centros de datos que se están construyendo en comunidades de todo el país, al proporcionar más apoyo financiero a las escuelas locales o tomar medidas para reducir los costos de energía.

“Van a ver que los centros de datos van a ser muy populares”, aseveró Trump. Si la oposición continúa, “se verán obligados a irse al extranjero u otros lugares”, agregó el mandatario.

También el martes, el director general de OpenAI, Sam Altman, dijo en una entrevista televisiva que la empresa está cada vez más enfocada en la seguridad. La víspera, su compañía detuvo el despliegue de un nuevo modelo por preocupaciones de seguridad.

«Estamos marcando el ritmo de nuestro progreso, lo que incluye a veces no entrenar un modelo», comentó Altman a CNBC. «Tenemos que hacer esto de una manera en la que podamos presentar argumentos y afirmaciones de seguridad con mucha confianza, para que la gente no tenga un montón de ansiedad”.

Por su parte, Trump describió el martes la carrera por desarrollar la IA como una competencia global básicamente entre Estados Unidos y China, y afirmó que Estados Unidos está a la cabeza. Añadió que habría un ganador y un perdedor, sin “segundo lugar”.

Durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington la semana pasada, ambos países acordaron establecer un canal para gestionar incidentes relacionados con la IA . Pero Trump subrayó el martes que no quería cooperar demasiado con China: “No quería hacer nada, porque vamos ganando. ¿Por qué querría hacer algo?”.

Agencia AP.