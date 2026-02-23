Revelación histórica tras 800 años: expondrán al público los restos de San Francisco de Asís

La actividad religiosa se conmemora tras 800 años de la muerte del Santo. Los huesos permanecerán en vigilancia para recibir turistas en una colina de la campiña de Umbría (Italia), la cual está construida con piedra caliza en tonos rosados.

Los restos regresarán a su tumba el 22 de marzo. Casi 400.000 personas se han registrado ya para orar ante las reliquias, con especulación de superar la cifra de medio millón de visitas para los próximos días.

Los restos pertenecientes a San Francisco han sido inspeccionados periódicamente a lo largo de los años por los frailes franciscanos para garantizar su conservación. Esta conmemoración y aniversario es distinto por ser la primera vez que se exhiben públicamente

El municipio de Umbría dispuso de 400 voluntarios para guiar a los creyentes y turistas por las calles empedradas de la ciudad medieval y llevarlos a la basílica inferior de san Francisco para ver los restos y poder rezar frente a ellos.

La figura de San Francisco de Asís nació tras renunciar a las riquezas para brindar servicios y cercanía a las personas vulnerables. Su gesto radical para la época lo posicionó en un referente de humildad y entrega absoluta. Posteriormente fue la figura de la Orden Franciscana para predicar el amor, la naturaleza y paz.

El impacto turístico y religioso

El alcalde de Umbría, Valter Stoppini, destacó que la conmemoración y movilización masiva de gente puede dar resultados positivos y negativos para la localidad. “Estamos acostumbrados a este tipo de eventos, pero duran uno, dos o tres días. Esto es algo prolongado, durante un mes, así que estoy un poco preocupado, pero tranquilo”. Confesó el político.

A su vez, Stoppini afirmó que esperan una cantidad gigante de turistas, lo cual puede generar problemas para los locales: “Muchos de los que vienen a la basílica van a ver a Carlo, y muchos de los que van a ver a Carlo Acutis vienen a la basílica, creando una ósmosis y un movimiento creciente que, sin embargo, sí genera algunos problemas para la ciudad”.

Dentro de lo estipulado, el alcalde señaló que esta conmemoración produce un impacto en la economía, para la venta de souvenirs, comida y estadía para los turistas. Como a su vez problemas de logística como estacionamiento, embotellamientos y problemas para encontrar hospedaje.