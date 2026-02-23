Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: «Balance positivo», dijo uno de los jefes del operativo policial

Balance positivo del operativo de Seguridad en la Fiesta de la Manzana 2026. Foto Juan Thomes.

Con un fuerte despliegue preventivo y sin incidentes de gravedad, la Policía de Río Negro cerró el operativo de seguridad de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en Roca con un balance altamente positivo. Durante las tres jornadas, 250 efectivos fueron distribuidos en sectores estratégicos del predio y zonas aledañas, en un dispositivo coordinado por la Unidad Regional II que incluyó unidades especiales, controles de ingreso y monitoreo en tiempo real.

Un operativo «exitoso» y preventivo

El jefe de la Unidad Regional II, José González, destacó que «en líneas generales fue un operativo exitoso en el nivel preventivo«, remarcando la custodia y seguridad desplegadas en todo el predio.

José González, jefe de la Unidad Regional II, fue uno de los máximos referentes del operativo de seguridad.

Explicó que, si bien el espacio tenía dimensiones similares al año anterior, la disposición fue distinta y eso generó mayor concurrencia. «Fue muy acertada la forma en que se dimensionó porque posibilitó tener otras vías de ingreso de personas», señaló.

Los canes de la Policía también dijeron presente en la fiesta.

El dispositivo fue supervisado por el Director de Seguridad de la Policía de Río Negro, comisario Mayor Milton Almendra, y contó con la participación de Toxicomanía, Investigaciones, Canes, COER, Brigada Motorizada de Apoyo, Brigada Rural y Seguridad Vial.

Centro Operativo Móvil y tecnología

Una de las novedades fue la incorporación del Centro Operativo Móvil, que permitió reforzar el monitoreo con 20 cámaras en el predio y dos más instaladas en móviles policiales.

González valoró la herramienta: «Fue muy productivo, varias intervenciones menores se neutralizaron rápidamente gracias a las cámaras». Mencionó situaciones como discusiones entre jóvenes y disturbios aislados que fueron controlados sin mayores consecuencias.

Además, destacó la conectividad especial Wi-Fi que permitió mantener comunicación constante entre los equipos, algo que no había sido posible -en su totalidad- en la edición anterior por la saturación de líneas.

Intervenciones y control de accesos

Durante el sábado se registraron algunas detenciones por intentos de robo de mercadería dentro del predio y personas retiradas por conductas agresivas. «Se los intentó llamar a la reflexión, pero no hicieron caso y se los retiró porque estaban molestando», explicó el jefe policial.

No se secuestraron armas. Los elementos prohibidos más recurrentes fueron encendedores y perfumes. «La gente lo entiende, estuvo muy bien aceptado», afirmó, resaltando la importancia de la comunicación previa y la entrega de folletería.

También se registraron cerca de diez intervenciones por menores extraviados, todas resueltas de manera inmediata y sin necesidad de iniciar legajos judiciales.

Trabajo articulado y tránsito

En el predio funcionaron globas para resguardo de infancias y una base operativa, con presencia de Senaf y personal especializado. Además, se trabajó en conjunto con Siarme y Bomberos ante un desperfecto en el juego «Vuelta al Mundo», que obligó a evacuar a unas 30 personas sin que se registraran lesiones.

En cuanto al tránsito sobre la Ruta 22, González aseguró que no hubo accidentes. Desde los accesos estratégicos se informó sobre el evento y se ordenó la circulación, garantizando fluidez vehicular.