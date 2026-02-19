Donald Trump y su elogio a Javier Milei durante el Consejo de Paz en Estados Unidos: “Apoyo a este caballero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al mandatario Javier Milei al mostrarle su “apoyo” en la primera reunión del Consejo de Paz que se llevó a cabo en Washington.

El mandatario libertario es uno de los aliados del líder republicano.

La mención de Donald Trump a Javier Milei

«Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei«, dijo.

De esta manera, Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.

Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.

Trump anunció contribución al Consejo de Paz y amenazó a Irán

Trump anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares a su recién inaugurada «Junta de Paz», destinada inicialmente para Gaza pero con ambiciones más grandes.

Fue durante su reunión inaugural del Board of Peace, que congregó a unas dos docenas de líderes mundiales y altos funcionarios.

Por otro lado, istó el jueves a Irán a alcanzar un «acuerdo significativo» con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar norteamaeicano en Oriente Medio.

«Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas», señaló.

