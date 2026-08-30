Riada en Nepal: se elevó a 781 la cifra de muertos y hay alerta por nuevas inundaciones este domingo

Trabajos entre escombros: Operarios y vecinos utilizan retroexcavadoras para despejar calles donde el fango alcanzó la altura de los edificios comerciales y residenciales. (Foto: AP)

El balance provisional del riad ocurrido en la frontera entre Nepal y China el miércoles subió a 781 muertos y 2.502 desaparecidos, anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias. También advirtieron que hoy podría haber nuevas inundaciones por la crecida de un río.

En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y 3.048 desaparecidos.

Alerta en Nepal: advierten por crecida del río Bhotekoshi este domingo

Las autoridades de Nepal están advirtiendo sobre posibles nuevas inundaciones el domingo y pidieron a los residentes en distritos afectados por las crecidas que se mantengan en máxima alerta después de que aumentara el agua en el río Bhotekoshi.

Se enviaron alertas a los teléfonos de la población temprano el domingo, mientras los equipos de rescate trabajaban para despejar una importante carretera que conecta Katmandú con una de las zonas más golpeadas por las catastróficas inundaciones del miércoles, que mataron al menos a 760 personas y dejaron más de 3.000 desaparecidos en Nepal y el Tíbet.

En Dhading, una de las regiones más golpeadas de Nepal, algunos residentes comenzaron a regresar a viviendas arruinadas para ver qué podían salvar.

Los residentes se sentaron en casas con paredes arrasadas por las inundaciones, paleando lodo espeso y escombros de balcones o marcos de ventanas. Otros escudriñaban el suelo en busca de objetos que pudieran sacar del barro y enjuagar. Un hombre había regresado por sus gallinas, que encontró vivas. Las ató y las puso en la cabina de su camión.

AP y AFP