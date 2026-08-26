Qué es una riada, el fenómeno que dejó al menos 98 muertos e inundaciones en Nepal

El número de muertos por una gran inundación repentina en el río Bhote Koshi, en Nepal, ascendió a 98, informó la Policía. Imágenes captaron una riada en la frontera con el Tíbet.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, convocó una reunión de emergencia del Gabinete para abordar las medidas de rescate y asistencia.

Qué es una riada, el fenómeno que golpeó a Nepal

Una riada es el «aumento repentino del caudal de un río, que frecuentemente provoca una inundación», define la Real Academia Española.

Esto provocó en Nepal que se desbordara el río Bhotekoshi causando la destrucción de varias aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos.

Inundaciones y riada en Nepal: la cifra de las autoridades

La Junta de Turismo de Nepal informó que hasta 384 turistas, entre ellos 291 extranjeros, han sido reportados como desaparecidos después de que una riada masiva repentina arrasara el distrito de Rasuwa, en el norte del país himalayo.

El portavoz de la entidad, Sunil Sharma, indicó que los viajeros extranjeros desaparecidos procedían de la India, Australia, Países Bajos, Estados Unidos, Malasia, el Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países y regiones.

Los mayores daños se han registrado en el distrito de Rasuwa. «Hay varias personas reportadas como desaparecidas. Las labores de rescate están en marcha», declaró Druba Prasad Adhikari, subjefe administrativo del distrito.

Con información de AP y Xinhua



