Más de 540 muertos por las trágicas inundaciones en Nepal y Tíbet: continúa la búsqueda de desaparecidos, incluidos turistas

Más de 540 muertos por las trágicas inundaciones en Nepal y Tíbet

Un inmensa avalancha de lodo y agua sepultó a todo el norte de Nepal. El fenómeno sorprendió a los habitantes de varios pueblos ubicados justo en la frontera con China, que no llegaron a refugiarse ante su inminente avance. Hubo sobrevivientes, pero con el paso de los días se siguen encontrando cuerpos que terminan por confirmar el trágico resultado de las inundaciones.

Sube la cifra de víctimas fatales en Nepal y Tíbet

En un reciente informe publicado por las autoridades se confirmó que son más de 540 los muertos registrados. En tanto, desde China reportaron cinco muertos en la región autónoma del Tíbet y un total de 1500 desaparecidos.

La situación es crítica porque los rescatistas se enfrentan a otro riesgo: se lanzó una alerta por la rotura de un represa del lado del Tíbet que podría complicar más el panorama.

Según lo informado, hasta el momento, se recuperaron 474 cuerpos después de que el miércoles se desatara una pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Entre los desaparecidos hay cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos explicó que el desastre ocurrió por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos. El fenómeno se debió al derretimiento de masas de hielo, impulsado por el cambio climático.

Por su parte, medios estatales chinos afirmaron más tarde que la amenaza del embalse fue cediendo progresivamente, tras registrarse un descenso de diez metros en el nivel del agua. Esta baja permitió que las actividades en la zona se reanudaran de manera ordenada.

En el valle del Trishuli, el Ejército nepalés intenta localizar a personas atrapadas en el túnel de un proyecto hidroeléctrico. Uno de los sobrevivientes evacuados tras pasar más de 24 horas aislado contó cómo se sintió la velocidad con la que avanzó la masa de agua: “Sobreviví porque estaba en el túnel. Los altos responsables que trabajaban al otro lado fueron arrastrados por la corriente”.

El desastre también impactó en la India, donde las autoridades recuperaron siete cuerpos que fueron arrastrados por la corriente de ríos que nacen en territorio nepalés.

Mientras tanto, en los centros médicos improvisados, los familiares esperan noticias de los desaparecidos.

De acuerdo con los datos difundidos por la Junta Nacional de Turismo, son 517 los turistas desaparecidos de más de treinta países: China, India, Estados Unidos, Malasia, Ucrania, Australia, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Alemania, Rusia, Sudáfrica, Letonia, Japón, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica y España, entre otros.

Agencias AFP y AP