Rusia cambia la estrategia y lanza ataques con drones durante el día: 19 muertos en Ucrania

Un total de 19 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una serie de ataques de Rusia contra Ucrania registrados entre este viernes y sábado. Los bombardeos fueron realizados durante el día y dirigidos a zonas residenciales y áreas comerciales, según informaron autoridades locales y la fuerza aérea ucraniana.

La ofensiva incluyó un ataque a un mercado en Nikopol, donde murieron cinco personas y otras 19 resultaron heridas. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho dejó puestos de venta destruidos y daños en comercios, en una jornada que marcó un cambio en la modalidad de los ataques rusos.

Rusia sorprendió con bombardeos diurnos en Ucrania

Las autoridades ucranianas indicaron que Rusia utilizó más de 500 drones y decenas de misiles durante el viernes. En la madrugada del sábado se sumaron otros 286 dispositivos, de los cuales 260 fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.

El presidente Volodimir Zelenski cuestionó la ofensiva y afirmó que Rusia está “transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada” en la antesala de la Pascua católica, mientras viajaba a Turquía para reunirse con Recep Tayyip Erdogan.

Ataque en Nikopol: el bombardeo destruyó puestos de un mercado y dejó víctimas fatales.

En la región de Kiev, el gobernador Mykola Kalashnyk confirmó que un ataque dejó un muerto y ocho heridos. La primera ministra Yulia Svyrydenko detalló que “un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, dañando viviendas”.

En la capital ucraniana, un incendio afectó un edificio de oficinas y un almacén tras el impacto de un dron, aunque no se registraron víctimas en ese episodio. La actividad en la ciudad continuó con restricciones y bajo alerta por sirenas antiaéreas.

Los ataques también impactaron en otras regiones. En Sumy se registraron tres muertes el viernes y 11 heridos el sábado, incluidos menores. En Yitómir y Dnipropetrovsk hubo dos víctimas fatales, mientras que en zonas de frente como Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia se contabilizaron ocho fallecidos más.