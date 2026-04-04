Trump revalidó la ofensiva aérea en Medio Oriente: la caída de los aviones y la burla del presidente iraní

Donald Trump habla para todo el mundo sobre la guerra con Irán.

El acto se realizó el viernes después de que Irán derribara un avión F-15 y un A-10 Warthog cerca del estrecho de Ormuz. El gobierno estadounidense realizó una operación de búsqueda donde se pudo rescatar al primer piloto, mientras que se desconoce la situación del segundo.

Con respecto a la baja de las unidades, Donald Trump afirmó en la cadena NBC News que el impacto no fue considerable para la organización de su país. El presidente declaró que “No es grave, en absoluto. Así es la guerra. Estamos en guerra”

En la misión de rescate, dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en el lugar de la caída del primer avión, fueron alcanzados por fuego enemigo. A pesar del hostigamiento local, no se registraron víctimas fatales.

Diversos medios internacionales afirmaron que la situación actual en Medio Oriente continúa en escala, donde el cuerpo de estrategia militar situado en Teherán ha calificado de “excesivas” las propuestas de paz emanadas de Washington y mantiene su negativa a sentarse a la mesa con funcionarios estadounidenses.

Desde el otro lado, la postura estadounidense contradice los dichos del gobierno iraní, donde el presidente Trump había asegurado en un discurso nacional que Irán se encontraba “completamente diezmado”.

El mensaje burlesco del presidente de Irán

El presidente de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de la situación mediante un mensaje en sus redes sociales: “Esta brillante guerra sin estrategia que ellos iniciaron ahora ha sido degradada de ‘cambio de régimen’ a ‘¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?’”, escribió en su cuenta de X.

Sobre el ataque replegado a los helicópteros de rescate, Ghalibaf felicitó el despliegue militar en el sitio: “¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios”.