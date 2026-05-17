Ucrania lanzó más de 500 drones contra Rusia y se trató de uno de sus mayores ataques a Moscú

Uno de los mayores ataques con drones de Ucrania contra Rusia dejó al menos cuatro muertos, tres de ellos cerca de Moscú, y una docena de heridos, informaron el domingo las autoridades locales. Los escombros cayeron sobre el aeropuerto más grande del país euroasiático sin causar daños.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques con drones, afirmando que estaban «totalmente justificados». Un experto señaló que los ataques parecían ser una represalia por los recientes ataques rusos contra Kiev.

El reporte de Rusia de los ataques de Ucrania

En los ataques de Ucrania contra Rusia, una mujer murió después de que un dron impactara contra su casa en Khimki, una ciudad rusa al noroeste de Moscú, y dos hombres murieron en la aldea de Pogorelki, que está a 10 kilómetros (6 millas) al norte de la capital, según el gobernador local Andrei Vorobyev.

Según declaró Vorobyev en las redes sociales, drones ucranianos también habían dañado «infraestructuras» no especificadas y varios edificios de gran altura.

Según las autoridades locales, un hombre también murió después de que un dron impactara contra un camión en la región de Belgorod, que limita con Ucrania.

En Moscú, al menos 12 personas resultaron heridas en el ataque nocturno, la mayoría cerca de la entrada de la refinería de petróleo de la ciudad, según informó el alcalde Sergei Sobyanin. Sobyanin indicó que la tecnología de la refinería no sufrió daños.

Horas después, la Embajada de la India en Moscú informó que un trabajador indio había fallecido en un ataque con drones en la región de Moscú, mientras que otros tres ciudadanos indios fueron hospitalizados con heridas. No quedó claro de inmediato si el trabajador era una de las tres personas que, según informaron las autoridades de la región de Moscú, habían fallecido, o si se trataba de otra víctima mortal.

El aeropuerto más grande de Rusia, el Sheremetyevo de Moscú, informó que los restos de un dron habían caído en sus instalaciones sin causar daños ni afectar los vuelos.

Las defensas rusas derribaron 81 drones que se dirigían a Moscú durante la noche, según informó la agencia estatal Tass, citando a Sobyanin, lo que supone uno de los mayores ataques contra la ciudad desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Se destruyeron durante la noche 556 drones sobre Rusia, la península de Crimea ocupada y los mares de Azov y Negro, según informó el Ministerio de Defensa ruso el domingo por la mañana. Poco después del mediodía, hora local, el ministerio informó que más de 1000 drones habían sido derribados o inutilizados en las 24 horas anteriores.

AP