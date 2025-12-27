Rusia y Estados Unidos reactivan contactos y crece la expectativa por la paz

El Kremlin confirmó que Rusia y Estados Unidos acordaron sostener una comunicación de alto nivel para mantener abiertos los canales de diálogo, en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y las negociaciones diplomáticas en curso.

Un llamado que reaviva el diálogo entre Moscú y Washington

Según el reporte oficial, la conversación telefónica se dio tras el análisis de propuestas económicas y políticas entregadas recientemente por enviados especiales, en un intercambio que busca sostener el contacto entre ambas potencias.

La información difundida por la Agencia Noticias Argentinas precisó que las partes coincidieron en la necesidad de continuar las conversaciones iniciadas en las últimas semanas.

Además, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov explicó que la comunicación se realizó por indicación directa de Vladimir Putin, luego de que Moscú evaluara la documentación presentada por el enviado económico Kirill Dmitriev.

El mandatario ruso Vladimir Putin. Foto archivo.

Por otro lado, desde el Kremlin señalaron que el intercambio se produjo en un nivel alto, aunque evitaron brindar precisiones sobre los temas abordados durante la charla bilateral.

Quiénes participaron y qué escenarios se abren tras el contacto

En la comunicación participaron el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y altos funcionarios de la Casa Blanca, aunque no se revelaron detalles específicos sobre el contenido del diálogo mantenido.

En paralelo, Moscú analiza una propuesta de paz vinculada al conflicto en Ucrania, que fue entregada después de una reunión estratégica realizada el domingo pasado en Miami, Florida.

Asimismo, este acercamiento se da en una semana clave, marcada también por declaraciones públicas de Donald Trump y Volodymyr Zelensky, en medio de un conflicto que se extiende desde hace casi cuatro años.

Finalmente, desde la presidencia rusa remarcaron que, si bien no hay plazos definidos, el acuerdo para “continuar dialogando” forma parte de una serie de contactos diplomáticos que siguen en desarrollo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas