Un funcionario de Milei responsabilizó a China por la trágica riada en Nepal y la Embajada lo cruzó: «Deje de politizar»

Un insólito cruce se generó en redes sociales entre la Embajada de China y un funcionario de Javier Milei por la trágica riada en Nepal. Juan Carreira, director del área de Comunicaciones Digital y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, culpó al régimen asiático por la catástrofe que dejó -hasta el momento- un trágico balance que supera los mil muertos. Desde la entidad diplomática exhortaron al estatal a que «cambie de actitud de inmediato».

Carreira, más conocido por su pseudónimo «Juan Doe» en la ex Twitter, es uno de los principales defensores de la «batalla cultural» del líder libertario en redes sociales, convirtiéndose así en referente para el resto de los «trolls» en internet. Antes de ingresar al Estado, fundó «La Derecha Diario» -uno de los medios con el que Milei más interactua en X- junto a Fernando Cerimedo, el exasesor presidencial que hoy está detenido en Bolivia acusado de intento de femicidio.

Qué dijo el funcionario de Milei sobre la tragedia en Nepal

“Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”, escribió Carreira.

Según describió, la trágica riada en Nepal se suma «a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia» y enlistó a Chernobyl, Mar Aral, Gran Salto Adelante y Holodomor.

«Esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestida de ‘empresario’ mata”, manifestó el funcionario que responde directamente a Santiago Caputo.

El comunicado de la Embajada de China al funcionario de Javier Milei y la respuesta del vocero presidencial

Sin mencionarlo directamente, la Embajada de China en Argentina publicó un comunicado referido a «cierto funcionario argentino» que difundió «maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista» y «manchar la imagen internacional de China».

En el escrito indicaron que «no acepta en absoluto» los dichos de Carreira y exhortaron al funcionario a «que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas«.

Asimismo, en cuanto a las causas de la riada, acotaron que expertos y organismos oficiales de China y Nepal ya han realizado una serie de evaluaciones y análisis que «apuntan a que fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio napalí».

Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre el comunicado e indicó que el caso no implica un conflicto diplomático.

«Damos respuetas en relación a nuestras cuentas oficiales: la de Vocería, por ejemplo, y la de OPRA, y nada más. No hay ningún funcionario que nosotros sepamos que haya hecho alguna afirmación al respecto», sentenció y afirmó que «no es algo sobre el cual el Gobierno se haya pronunciado negativamente, para nada».

«No hay mención a ninguna cuenta particular. No hay mención a ninguna persona particular. Lo demás son especulaciones mediáticas», concluyó.

Mientras tanto, el hecho repercutió en el Congreso. El diputado Esteban Paulón solicitó que el funcionario vaya a la Cámara baja para que «brinde explicaciones sobre las publicaciones realizadas» y lo increpó de provocar «un conflicto diplomático con la República Popular China». «Joe Doe no es ‘Juan nadie’, es funcionario nacional y un irresponsable», añadió en su cuenta de X.