Se estrelló un helicóptero en Kenia: siete muertos, entre ellos el jefe de Inteligencia de Ecuador

El helicóptero se estrelló en el centro de Kenia. Foto: Gentileza Cruz Roja de Kenia/ via EFE.

Al menos siete personas fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informaron las autoridades. Entre las víctimas fueron identificadas el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi. Además un directivo de Telemundo.

La aeronave partió desde la reserva natural de Loisaba y cayó en la zona del Monte Ololokwe, a unos 250 kilómetros al norte de Nairobi.

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Imágenes compartidas en X mostraron los restos del helicóptero envueltos en llamas y humo negro elevándose desde la base de la imponente montaña. «Las operaciones se han suspendido hasta mañana debido a la oscuridad y a la complejidad del terreno», dijo David Nkoroi, jefe de policía de la región de Samburu, punto del accidente.

El fuego dificultaba el acceso a la zona, según dijo Nkoroi a la cadena Kenyan Nation Media.

Entre los fallecidos está el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan.

«Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada», dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias.

El gobierno decretó tres días de luto por la muerte del funcionario y su pareja. En total, seis pasajeros y el piloto viajaban en la aeronave. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que cinco de las personas a bordo eran estadounidenses, sin dar más detalles.

Quién era el jefe de inteligencia de Ecuador que murió en Kenia

Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y del círculo de confianza del presidente derechista Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad.

Tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno. Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa.

Su esposa, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba. También fue madrina de uno de los hijos del presidente y la primera dama, según medios locales.

«A Daniel y Lavinia los acompaño también en este momento tan doloroso», escribió en X el ministro de Infraestructura, Roberto Luque, sobre la pérdida para la pareja presidencial.

Luis Carlos Ávila fue nombrado nuevo jefe de inteligencia encargado, según un decreto publicado este miércoles. El funcionario trabajó en el Ministerio de Gobierno y en inteligencia en los últimos años.

La cadena en español Telemundo anunció que uno de sus altos directivos en Florida, José Alberto Suárez, falleció en el accidente.

«Lo repentino y las circunstancias del fallecimiento de José hacen que esta pérdida sea especialmente difícil de asimilar», dijo en un comunicado la filial en español del conglomerado NBCUniversal.

Investigan accidente aéreo en Kenia

La causa del accidente está aún en investigación. El Ololokwe es una montaña sagrada del pueblo samburu cuya cima se eleva a 2.000 metros de altitud y es además una zona de senderismo turístico.

Varias empresas ofrecen vuelos panorámicos en helicóptero.

En marzo, un accidente de una de esas aeronaves en el oeste de Kenia causó la muerte de seis personas, entre ellas un miembro del parlamento.

AFP