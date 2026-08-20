Vialidad Nacional realiza bacheo en frío en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

Tras los reclamos públicos de los intendentes de El Bolsón y Bariloche, Bruno Pogliano y Walter Cortés, Vialidad Nacional informó este jueves que personal del Distrito Río Negro del organismo nacional realiza tareas de bacheo en frío en diferentes sectores de la Ruta Nacional 40, en el tramo de 120 kilómetros entre las dos ciudades cordilleranas.

El bacheo tiene por objetivo «optimizar las condiciones de transitabilidad» de la traza nacional y además, se informó que «se coordinan tareas de bacheo con material asfáltico en caliente para ser ejecutadas cuando mejoren las condiciones climáticas en la región».

Las tareas encabezadas por Vialidad significan una mejora temporal, aunque la traza requiere de una inversión mayor de repavimentación integral que desde hace más de 15 años no se realiza y a esa situación apuntan los intendentes con la demanda.

«Durante el período invernal, el incremento del tráfico vehicular, la exposición de la calzada a tensiones térmicas, las lluvias, nevadas, heladas, y el propio envejecimiento del material asfáltico, provocaron la formación de baches sobre la carpeta de rodamiento original, tramos donde que no se llegó a intervenir recientemente (antes de la veda invernal) con material en caliente»; explicó el organismo.

Según la información oficial, en un relevamiento realizado recientemente se detectaron fisuras, baches y desprendimientos totales o parciales del material asfáltico de distintas dimensiones y profundidades sobre la carpeta original existente.

Esta semana mejoraron las condiciones climáticas en la cordillera y se disiparon las lluvias y nevadas que azotaron con fuerza en las últimas semanas. Por eso, se pudo avanzar con las tareas de bacheo en frío en diferentes sectores, priorizando las tareas entre Villegas y El Foyel, que presentaba un mayor nivel de deterioro.

También se intervinieron sectores puntuales en la zona del lago Guillelmo, La Veranada y Los Repollos.

Vialidad aclaró que continuará con el bacheo en frío, pero una vez que termine la veda invernal comenzarán las tareas de bacheo con material en caliente, que tiene mayor durabilidad, en los tramos donde se evidencia «mayor desgaste y permeabilidad, evidencia un avanzado estado de deterioro».