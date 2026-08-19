Tragedia en República Centroafricana: confirman más de 100 muertos tras el derrumbe de una mina de oro artesanal

Al menos 100 personas muertas tras un deslizamiento de tierra en una mina de oro en la República Centroafricana este martes. (Foto: gentileza AFP)

El balance de víctimas por el colapso de una mina de oro artesanal en el oeste de la República Centroafricana (RCA) superó las 100 personas fallecidas, según confirmaron este miércoles socorristas de la Cruz Roja y autoridades comunitarias locales a la agencia de noticias Associated Press (AP).

El siniestro se produjo en la aldea de Zamboye, dentro de la prefectura de Nana-Mambéré, una zona minera ubicada a escasa distancia de la frontera con Camerún. Además de las decenas de víctimas fatales, varios sobrevivientes fueron rescatados con heridas de extrema gravedad y trasladados de urgencia para recibir asistencia médica.

Investigación penal de la Fiscalía de Baboua y operativos de rescate

A través de un pronunciamiento oficial, el fiscal del tribunal de la subprefectura de Baboua confirmó la apertura formal de una investigación judicial para determinar las causas técnicas del derrumbe, identificar a las víctimas e individualizar las responsabilidades penales de quienes operaban y administraban el predio minero.

La ubicación de la mina de oro colapsada en la República Centroafricana (AP).

En la zona de la catástrofe, los equipos de emergencia remueven sedimentos contrarreloj. Gervais Ganagoroh, voluntario de la Cruz Roja abocado a las tareas de socorro, advirtió sobre la gravedad del cuadro, mientras que el dirigente del consejo juvenil de Zamboye, Bertrand Be Yangué, señaló que el número final de fallecidos será aún mayor: «Encontrar sobrevivientes sería un milagro. Estamos desolados al ver morir a hombres y mujeres jóvenes que acuden a las minas para salvar a sus familias de la desesperación».

La precariedad y el peligro de la minería artesanal

Imágenes captadas en el lugar muestran a grupos de mineros cubiertos de lodo intentando extraer cuerpos del fondo de la fosa a cielo abierto, en medio de pedidos de auxilio y una densa acumulación de escombros.

Los accidentes en explotaciones no tecnificadas son habituales en la República Centroafricana, donde miles de personas dependen de la extracción a pequeña escala como único sustento. La actividad se caracteriza por el empleo de herramientas rudimentarias y una marcada ausencia de medidas de seguridad laboral, condiciones que elevan drásticamente el riesgo de derrumbes mortales ante desplazamientos de tierra.