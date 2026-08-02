Javier Milei afirmó que el PBI, el consumo y las exportaciones están «en máximo histórico»: nuevas críticas a Lula y Pedro Sánchez

En una extensa entrevista televisiva, el presidente Javier Milei realizó un contundente balance sobre sus primeros meses de gestión económica y aseguró que la actividad en la Argentina logró perforar su propio techo. “Si miro el PBI, está en máximo histórico, el consumo está en máximo histórico, las exportaciones están en máximo histórico y crecen cinco veces más”, remarcó el mandatario en diálogo con Luis Majul por LN+.

Lejos de atribuir la recuperación a una política de asistencia estatal, el jefe de Estado descartó de plano la posibilidad de implementar un «plan platita» de cara a las próximas elecciones legislativas. “Conmigo no, olvídense. No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”, sentenció Milei, y agregó: “No voy a hacer populismo, voy a morir con las botas puestas”.

En ese marco, defendió el reciente paquete de reformas estructurales que incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El objetivo central de la iniciativa, según explicó, es prohibir la emisión monetaria destinada a financiar al fisco, considerando a esta práctica como un «delito penal». Para el mandatario, esta medida apunta al «corazón de la decadencia argentina» y busca evitar que el país se encamine a ser «Cuba, con escala en Venezuela».

Al profundizar en su diagnóstico económico, Milei rechazó tajantemente la idea de que la recuperación llegará mediante la «teoría del derrame», concepto al que calificó como una «falacia» instalada por el socialismo para atacar al liberalismo. Según su visión, el crecimiento se da porque en cada transacción comercial privada ambas partes se benefician, poniendo como ejemplo el fuerte desarrollo impulsado por el sector petrolero y gasífero en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En esa misma línea del libre mercado, se desentendió de los altos índices de morosidad que atraviesan muchos ciudadanos: «Si dos privados firman un acuerdo y uno no puede cumplirlo, el Estado no debe hacerse cargo de esa deuda. Es un problema entre privados», sentenció.

A pesar de la recesión, el Presidente se mostró optimista respecto al perfil crediticio del país. Destacó que tres calificadoras de riesgo elevaron la nota de la Argentina y resaltó que el riesgo país bajó a 420 puntos después de las elecciones legislativas de 2025, y remarcó que aún en 500 puntos la economía pudo «crecer entre el 7% y el 8%».

“Mirá qué cosa linda viene para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, expresó.

Por otro lado, para justificar los vaivenes financieros recientes y el freno en la desaceleración de los precios, el jefe de Estado apuntó directamente contra el Congreso. Milei aseguró que en mayo «la inflación había llegado al 1,5%» y que el índice mayorista «no está lejos del 0%», pero que esa tendencia se vio alterada por un «ataque furioso de la política».

Según detalló, la oposición aprovechó la debilidad parlamentaria del oficialismo para presentar «40 proyectos para romper el equilibrio fiscal» y promover «siete intentos de juicio político» desde que asumió. Esta inestabilidad política, argumentó el mandatario, fue la responsable de generar una corrida cambiaria que le costó al país el equivalente a «70.000 millones de dólares».

Javier Milei redobló la apuesta contra Lula da Silva y volvió a criticar a Pedro Sánchez

El plano internacional ocupó buena parte del reportaje. Lejos de intentar apaciguar la tensión diplomática que se desató tras su participación en un acto de Flávio Bolsonaro en San Pablo, el presidente argentino volvió a cargar con extrema dureza contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado y estuvo preso. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, disparó Milei. Al ser consultado sobre el tono de sus declaraciones, que motivaron la protesta formal del gobierno de Brasil y el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, el libertario redobló la apuesta: “¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

Además, acusó a Lula de interferir políticamente en la región «contaminando con las ideas inmundas del socialismo» y denunció que tanto Brasil como México, España y el Partido Demócrata de Estados Unidos, financiaron campañas para desprestigiar a la Argentina, en complicidad con el kirchnerismo.

En sintonía con sus críticas a los gobiernos de centroizquierda, apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta. Milei acusó al líder socialista de instrumentalizar la ola migratoria proveniente de Marruecos para «nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía».

Bajo ese mismo argumento, ratificó su postura a favor del arancelamiento para los inmigrantes en Argentina: “Estoy de acuerdo con que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud. Eso de que vienen, usan nuestros recursos y después se van, no”.

Los dardos a Kicillof y desinterés por Cristina Kirchner

En el terreno de la política doméstica, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el principal blanco de sus críticas. Milei lo tildó de «ignorante» y lo responsabilizó por el estancamiento económico de la provincia de Buenos Aires al no adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que a nivel nacional —según el Presidente— ya suma anuncios por más de 150.000 millones de dólares.

“No crece porque tiene un comunista gobernando. Un comunista es peor que Atila; donde un comunista toca algo, lo destruye o lo convierte en excremento”, fustigó.

Finalmente, el mandatario le restó total importancia a la estrategia judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, cuya defensa acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para apelar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

“Que la condenada haga todas las presentaciones que se le den la gana, me importa un rábano”, remató Milei. Para concluir, aseguró que no compite contra el pasado sino contra sí mismo, y reivindicó su administración frente a las críticas opositoras: “Cumplí todo lo que prometí. Dije que iba a bajar la inflación, que la economía iba a crecer, que iba a caer la indigencia y que iba a bajar la inseguridad. Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo”.

Guiños a Bullrich y distancia de la interna del PRO

Al ser consultado sobre el panorama electoral de cara al futuro y las internas dentro de los espacios aliados, el líder libertario fue selectivo con sus palabras. Evitó pronunciarse sobre el reciente respaldo del expresidente Mauricio Macri a una eventual candidatura de Hernán Lacunza, limitándose a responder: «No tengo por qué meterme en otro barrio, es otro partido».

Sin embargo, dejó la puerta abierta de par en par para su actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de cara a un eventual segundo mandato: «El lugar que quiera ocupar la doctora Bullrich va a ser siempre un placer y un honor», afirmó.

Quejas de los artistas, sus «formas horribles» y la violencia de género

Frente a los cuestionamientos por su estilo de conducción y su retórica frontal, Milei no anduvo con rodeos. «Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados. Si usted elige al chorro de buenas maneras y castiga al tipo honesto, el problema es suyo«, disparó.

Bajo esa misma lógica confrontativa, le dedicó un mensaje al sector cultural: «Cuando veo al sector de los artistas quejarse, no entiendo nada. No había registro de tantos recitales como ahora».

El mandatario también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de mujeres en su espacio político y reivindicó sus políticas de seguridad en materia de género con una frase por demás gráfica: «Pulverizamos la violencia contra las mujeres. Cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos de los pelos y lo metemos preso».