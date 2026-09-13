Tensión en Europa: un dron ruso atacó un tren en la frontera de Ucrania a metros de Boris Johnson y un exjefe de la CIA

Un ataque con drones rusos alcanzó una locomotora e infraestructura ferroviaria a solo dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia, según reportaron las agencias de noticias AP y AFP. El bombardeo ocurrió instantes después del paso de una delegación de altos funcionarios diplomáticos occidentales que regresaba de la conferencia de seguridad Yalta European Strategy en Kiev.

La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznytsia, precisó que el ex primer ministro británico, Boris Johnson; el ex primer ministro sueco, Carl Bildt; y el exdirector de la CIA, David Petraeus, permanecían en la estación de Yahodyn o en formaciones cercanas al momento de las explosiones. A pesar de la severidad del bombardeo, los reportes oficiales confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que las fuerzas del Kremlin ejecutaron el ataque de forma deliberada contra la red de transporte de pasajeros. La incursión provocó el cierre temporal del paso fronterizo Yahodyn-Dorohusk y desató una inmediata alerta de seguridad en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El escape de la comitiva internacional y la advertencia polaca

Carl Bildt difundió en redes sociales un video de los destrozos en la estación y confirmó que la formación impactada circulaba a pocos minutos del vagón que lo transportaba. En tanto, Boris Johnson calificó la maniobra militar como «el tipo de ataque aleatorio y sin sentido que los ucranianos soportan todos los días».

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, alertó sobre la peligrosidad del hecho para el territorio aliado. “He aquí el terror de Putin, que golpea directamente a las puertas de la UE y de la OTAN. Queridos socios, los bárbaros rusos están a vuestras puertas”, sostuvo el funcionario ante la prensa.

Ante la gravedad del incidente, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, convocó a una reunión de emergencia e indicó que su país no puede descartar que esta intensificación del conflicto afecte de manera directa a su propio territorio.

Foto: Gentileza.

La versión del Kremlin sobre el uso militar de las vías

Tras las denuncias formales lanzadas desde Kiev y Varsovia, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado oficial en el que buscó justificar la ofensiva sobre el sector occidental de Ucrania.

Las autoridades militares de Moscú manifestaron que las incursiones aéreas apuntaron contra instalaciones estratégicas de la red ferroviaria. Según el reporte ruso, esos tramos de vías se utilizan para «transportar carga militar desde países europeos» hacia las líneas del frente.

Foto: AFP.

El reclamo de Donald Trump a Zelenski en medio de la crisis

En simultáneo con la tensión bélica en el límite europeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas contra la estrategia de defensa que lleva adelante Ucrania. Durante una rueda de prensa en Irlanda, el mandatario norteamericano exigió el cese de los ataques contra las plantas de combustible rusas.

“Zelenski solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque esto genera escasez”, declaró el líder republicano en referencia a la suba en los precios de la gasolina a nivel internacional.