Tensión en la corona: liberaron al expríncipe Andrés tras haber estado detenido por sus vínculos con Epstein

Un nuevo y oscuro capítulo sacude a la corona británica. El expríncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor) fue puesto en libertad bajo investigación tras permanecer 11 horas detenido en una comisaría de Norfolk, Reino Unido. La intervención policial se produjo bajo la sospecha de «mala conducta en un cargo público», a raíz de sus históricos y polémicos vínculos con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

El operativo que culminó con su arresto se llevó a cabo durante la mañana de este jueves, coincidiendo paradójicamente con su cumpleaños número 66.

Según reconstruyó la BBC, el exduque de York es investigado por el supuesto intercambio de datos sensibles y gubernamentales durante su etapa como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión (2001-2011).

Caso Epstein: la accidentada salida y la foto ocultándose del expríncipe Andrés

Tras someterse a los interrogatorios en el centro de investigaciones policiales de Aylsham, el hermano del rey Carlos III fue puesto en libertad. Sin embargo, su salida de la dependencia estuvo lejos de ser discreta.

Alrededor de las 18:50 (hora local), un Range Rover negro llegó para buscarlo. Según los reportes, el vehículo intentó ingresar por una puerta electrónica que se encontraba averiada. Tras diez minutos de espera, la camioneta debió acceder por otra entrada, atrayendo la atención de toda la prensa.

Cinco minutos después, la puerta de un garaje se abrió y el vehículo salió atravesando la zona donde aguardaban los periodistas. En ese instante, los fotógrafos lograron captar la primera imagen del expríncipe tras su detención: se lo vio intentando ocultarse desesperadamente en el asiento trasero del rodado.

Foto: Reuters.

Por su parte, la Policía de Thames Valley confirmó a la BBC la liberación y detalló: ”También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk ya han concluido».

Qué se sabe de la causa contra el expríncipe Andrés

El arresto no fue un hecho aislado, sino el corolario de un fuerte operativo. La policía irrumpió a primera hora de la mañana en Wood Farm, una residencia ubicada dentro de la emblemática finca real de Sandringham, en Norfolk, donde el expríncipe se encontraba refugiado desde hacía días.

Varios vehículos sin distintivos y al menos ocho agentes de civil ingresaron al recinto. Testigos citados por los medios británicos informaron que los efectivos entraron con equipos informáticos y se retiraron horas más tarde con abundante documentación relevante para la causa.

El asedio judicial sobre el exmiembro de la familia real se intensificó drásticamente en los últimos días tras la publicación de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos.

Los archivos, desclasificados por el Departamento de Justicia norteamericano, contienen correos electrónicos y comunicaciones que sugieren que el entonces príncipe compartió información confidencial del gobierno británico con Epstein.

Este nuevo frente legal se suma a un historial plagado de controversias por su relación con la red de trata del millonario estadounidense y a las acusaciones directas de Virginia Giuffre, quien lo había denunciado por abusos sexuales y que, según detalla la información del caso, se quitó la vida el año pasado.

La situación del expríncipe es cada vez más delicada y el Palacio de Buckingham, por el momento, mantiene un tenso silencio.