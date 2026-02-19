Escándalo en la corona británica: arrestaron al príncipe Andrés por su conexión con Jeffrey Epstein

El entorno de la monarquía del Reino Unido se ve sacudido por la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III. La investigación se centra en su etapa como enviado especial de comercio del Gobierno británico en 2010, periodo en el que se sospecha que utilizó su posición para suministrar información estratégica a Jeffrey Epstein.

La policía, que identificó al detenido como «un hombre de unos 60 años de Norfolk», procedió a realizar allanamientos en sus mansiones de Berkshire y Norfolk.

La detención es el corolario de un fin de semana de revelaciones explosivas. La filtración masiva de millones de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. puso bajo la lupa el rol de Andrés como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. La sospecha central es grave: el entonces príncipe habría utilizado este cargo estratégico para filtrar información sensible del Gobierno británico a la red de Epstein.

Según los documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., el entonces príncipe habría enviado a Epstein:

Información sobre un acuerdo comercial entre el Royal Bank of Scotland y Aston Martin .

. Reportes geopolíticos y económicos sobre China, Singapur y Vietnam, cuyo acceso estaba restringido.

Durante esa década, Andrés recorrió el mundo en misiones oficiales financiadas por el Estado, accediendo a la mesa chica de líderes mundiales y grandes corporaciones.

La justicia ahora rastrea si, en esos viajes, actuó como un facilitador de contactos y documentos confidenciales para el financiero estadounidense. Entre las pruebas más comprometedoras figuran un reporte del Tesoro británico sobre la crisis de Islandia y datos internos del Royal Bank of Scotland, piezas de información que habrían llegado a manos de Epstein mediante el entorno del exmonarca.

La respuesta del rey Carlos III ante la detención del exprincipe Andres

Ante la gravedad de las pruebas, el monarca decidió quitarle todos los títulos a su hermano, incluyendo el de príncipe. Como parte de este desplazamiento oficial, Andrés fue obligado a abandonar su residencia habitual para mudarse a una propiedad de menores dimensiones en Sandringham.

Este escenario marca el punto más bajo en la vida pública de Andrew Mountbatten-Windsor, quien ahora enfrenta un proceso judicial por la presunta traición a la confianza de su cargo público.