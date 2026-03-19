Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos evalúa el despliegue de tropas terrestres en Irán para una nueva fase de la guerra

La administración de Donald Trump analiza un giro en su estrategia militar al estudiar el envío de miles de soldados a territorio iraní, lo que marcaría el inicio de una fase terrestre en la denominada Operación Furia Épica.

Tras tres semanas de hostilidades, el Pentágono busca proporcionar al presidente opciones tácticas más agresivas que complementen la actual ofensiva aérea y naval, poniendo el foco en puntos críticos que podrían precipitar el colapso económico y militar del régimen de Teherán.

El plan contempla objetivos de alto valor estratégico como la isla de Kharg, enclave que concentra el 90% de las exportaciones petroleras de Irán, donde el control físico se considera más conveniente que la destrucción total de la infraestructura.

Asimismo, la inteligencia de EE. UU. debate la necesidad de incursiones de élite para asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido, una misión de extrema complejidad que se suma al despliegue de 50.000 efectivos que ya operan en la región bajo el mando del CENTCOM.

Objetivos estratégicos: la isla de Kharg y el uranio

El control de la isla de Kharg es una de las alternativas más firmes sobre la mesa de la Casa Blanca para asfixiar económicamente al régimen. Aunque Estados Unidos ya ha ejecutado ataques aéreos en la zona, los estrategas consideran que una presencia terrestre permitiría un dominio absoluto sobre los recursos energéticos del país, a pesar del riesgo que representan los enjambres de drones y misiles balísticos iraníes.

Esta maniobra se complementaría con misiones para incautar material nuclear en instalaciones subterráneas, una tarea que la directora de Inteligencia, Tulsi Gabbard, sigue monitoreando de cerca.

Paralelamente, la seguridad en el estrecho de Ormuz sigue siendo una prioridad, aunque Trump ha manifestado dudas sobre si Estados Unidos debe cargar en soledad con el costo de proteger esta ruta marítima.

La administración sugiere que los países que dependen de ese petróleo deberían asumir una mayor responsabilidad financiera y militar, mientras Washington evalúa si el despliegue de infantería es la herramienta definitiva para cumplir con el desmantelamiento total de la armada y la capacidad de misiles de Irán.

Balance de guerra y limitaciones logísticas

Desde el inicio de las operaciones el pasado 28 de febrero, el CENTCOM ha mantenido un ritmo de ataque frenético con más de 7.800 incursiones y la destrucción de 120 buques iraníes.

No obstante, el conflicto ya ha tenido un costo humano para Washington con la confirmación de 13 soldados estadounidenses fallecidos y cerca de 200 heridos. Estos números, sumados al mantenimiento del portaaviones USS Gerald R. Ford tras un incendio, imponen limitaciones logísticas a la ambición de una expansión terrestre inmediata.

A pesar de estos desafíos, la Casa Blanca mantiene una postura de máxima presión bajo cuatro objetivos innegociables: aniquilar la capacidad de misiles de Irán, destruir su armada, desmantelar a sus grupos aliados y garantizar que nunca obtenga el arma nuclear.

Aunque el envío masivo de infantería no es inminente, el gobierno estadounidense ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa, condicionando la decisión final a la evolución de la resistencia iraní y la capacidad de movilizar apoyo internacional en la región.