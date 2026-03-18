Agricultura y guerra: por qué la región argentina más productiva podría ser más afectada por la suba del precio de la urea

Urea más cara: por la guerra en Medio Oriente, sube el precio de fertilizantes.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a impactar de lleno en el mercado global de fertilizantes y ya genera efectos concretos en la planificación de la próxima campaña agrícola en Argentina. Sin embargo, el impacto no sería uniforme: en el norte de la Patagonia, donde predominan sistemas intensivos bajo riego, el encarecimiento de insumos clave como la urea podría sentirse con mayor intensidad que en otras regiones del país.

Un mercado global bajo presión

El conflicto en Medio Oriente afecta directamente a la producción y logística de fertilizantes a nivel mundial. La industria depende en gran medida del gas natural (que explica hasta el 70% de sus costos) y tiene en esa región uno de sus principales polos productivos.

En ese esquema, el estrecho de Ormuz cumple un rol estratégico: por allí circula cerca de un tercio del comercio global de fertilizantes y alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado. Las interrupciones en esa vía, sumadas a ataques sobre instalaciones energéticas, ya derivaron en recortes de producción y cierre de plantas.

El resultado es un mercado más ajustado en un contexto de alta demanda. A nivel global, la oferta de urea (el fertilizante nitrogenado más utilizado) ya venía limitada por restricciones de exportación en China y menor producción en Europa. Con la guerra, la tensión se profundizó.

Precios en alza y menor disponibilidad

Los precios internacionales reflejan rápidamente ese escenario. La urea pasó de valores cercanos a los 50 dólares por tonelada a ubicarse en torno a los 750 dólares, con subas que rondan el 40% en pocas semanas. En algunos mercados, los incrementos llegan al 30% desde el inicio del conflicto.

Además del encarecimiento, aparecen problemas de disponibilidad. En países importadores clave, como India o Brasil, ya se registran dificultades de abastecimiento, mientras que en Estados Unidos productores reportan faltantes en puntos de venta.

La combinación de precios más altos, menor oferta y volatilidad logística introduce un nivel de incertidumbre que condiciona las decisiones productivas a nivel global.

El traslado al mercado argentino

En Argentina, el impacto ya se percibe. Especialistas ubican la paridad de importación de la urea por encima de los 800 dólares por tonelada, mientras que en el mercado local se registran subas significativas y, en algunos casos, falta de precios de referencia. «La urea aumentó cerca del US$200 por tonelada en el último mes«, informaron fuentes del sector a Río Negro Rural.

Productores consultados coinciden en que el fertilizante es uno de los principales costos de los cultivos, especialmente en trigo y maíz, donde puede representar entre el 45% y el 50% de los gastos de implantación. Con los nuevos valores, los márgenes se ajustan y obligan a recalcular el nivel de tecnología a aplicar.

En este contexto, muchos optan por postergar decisiones de compra a la espera de mayor claridad, aunque eso implica riesgos en términos de disponibilidad.

Un factor clave en Argentina: el timing de las importaciones

El calendario de abastecimiento agrega presión al escenario. Según especialistas del mercado, cerca del 80% de la urea importada por Argentina ingresa entre junio y octubre, acelerándose desde fines de mayo y alcanzando un pico en septiembre. A su vez, el proceso desde la decisión de compra hasta la llegada del producto demora en promedio unos 60 días.

Esto implica que, para asegurar disponibilidad a tiempo para la campaña fina, las decisiones comerciales deben tomarse entre marzo y abril.

Frente a la incertidumbre actual, se plantean dos estrategias posibles: convalidar precios en el corto plazo (apostando a que se mantengan o que mejore la relación insumo-producto) o esperar una eventual normalización, con el riesgo de perder negocios.

Por qué la Patagonia es más sensible

Aunque el encarecimiento de fertilizantes afecta a todo el país, en la Norpatagonia el impacto puede ser mayor por características propias del sistema productivo.

En los valles irrigados de Río Negro y Neuquén, los planteos agrícolas son altamente intensivos. Las condiciones agroclimáticas, combinadas con el riego, permiten alcanzar rindes elevados, incluso por encima de los promedios de la región pampeana.

Ese potencial productivo exige niveles de fertilización más altos (mayores dosis) para sostener no solo el rendimiento sino también la calidad de los cultivos. En maíz y trigo, esto se traduce en planes de nutrición más exigentes.

El potencial productivo de la Patagonia exige niveles de fertilización más altos para sostener no solo el rendimiento sino también la calidad de los cultivos. En maíz y trigo, esto se traduce en planes de nutrición más exigentes.

A esto se suma otro factor estructural: los suelos de los valles presentan bajos niveles de materia orgánica, lo que limita el aporte natural de nitrógeno y obliga a una mayor dependencia del fertilizante.

Ensayos de la Chacra VINPA de Aapresid muestran que, en estos sistemas, las dosis de nitrógeno no suelen bajar de los 200 kg por hectárea para el maíz, un nivel superior al de otras regiones del país. En la fruticultura, «es normal hacer una aplicación de nitrógeno en caída de hojas en peras y manzanas, dándole al menos la mitad del nitrógeno que necesita la planta a lo largo de su ciclo», explicaron a este medio referentes del sector. Pese a su encarecimiento relativo, recomiendan el uso de urea debido a sus beneficios agronómicos diferenciales en la región.

Mayor exposición al precio de la urea

En este contexto, la suba internacional de la urea (principal fuente de nitrógeno) tiene un efecto directo sobre los costos de producción en la Norpatagonia.

A diferencia de otras zonas donde los planteos pueden ajustarse reduciendo dosis o nivel tecnológico, en sistemas intensivos bajo riego el margen para recortar fertilización es más limitado sin afectar el resultado productivo.

Esto implica que una mayor proporción del costo total queda expuesta a la volatilidad del mercado internacional de fertilizantes.

Un escenario abierto

Con la campaña fina en etapa de planificación, el mercado se mueve entre la necesidad de asegurar insumos y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y los precios.

En la Norpatagonia, donde la intensidad de uso de fertilizantes es mayor, esa tensión se vuelve más marcada. La evolución de la guerra y su impacto sobre la oferta global de urea serán determinantes para definir los costos (y, en última instancia, la rentabilidad) de la próxima campaña.

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